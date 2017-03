Maltempo: scatta l’allerta sulla Sicilia. Venti fino a 100 km/h

Proiezione Weather Sicily

E’ iniziata questa notte la straordinaria ondata di maltempo che per 48 ore imperverserà su Sicilia e Calabria.

Si attendono venti di Maestrale molto forti, fino a 100 km/h, i quali comporteranno pesanti mareggiate, mare mosso e l’arresto dei collegamenti marittimi.

In Sicilia, si sono già registrati i primi disagi: le isole Egadi e le Eolie sono rimaste isolate. A Trapani la compagnia Siremar ha lasciato ancorate al molo le proprie navi, a Milazzo la “Filippo Lippi” che ogni giorno fa spola con le Eolie ha sospeso le corse e per via delle condizioni proibitive del mare l’aliscafo “Isola di Vulcano” è stato costretto a fermare la propria corsa a Milazzo, interrompendo ogni comunicazione con l’arcipelago eoliano.

Il picco è previsto per domani, ma già da stasera violenti piogge e possibile grandinate di abbatteranno nell’area dello Stretto.