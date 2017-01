Malattie professionali: nuove linee guida a favore dei lavoratori

La sicurezza sul lavoro, la prevenzione da infortuni e malattie professionali, sono sempre stati temi cari alle istituzioni europee che hanno predisposto una delle discipline più avanzate dettando standard di sicurezza per l’intero territorio europeo.

Oggi la Commissione europea fa il punto della situazione, per cercare di migliorare le misure di prevenzione sul lavoro, in particolar modo rispetto ai tumori professionali.

L’Unione europea tenta di intensificare il dialogo con gli attori del settore, aziende, PMI e le microimprese, perché l’applicazione delle norme di sicurezza sul lavoro siano applicate capillarmente ed i datori di lavoro garantiscano la salute dei propri dipendenti.

Marianne Thyssen, Commissaria responsabile per l’Occupazione, gli affari sociali, le competenze e la mobilità dei lavoratori, ha dichiarato:

“Presentiamo un piano d’azione chiaro per una politica solida in materia di salute e sicurezza sul lavoro che sia in linea con il XXI secolo e dotata di norme chiare, aggiornate e di efficace applicazione. Manteniamo il nostro impegno a combattere i tumori professionali affrontando il problema dell’esposizione ad altri sette agenti chimici cancerogeni, il che permetterà di migliorare la protezione di circa 4 milioni di lavoratori in Europa. Siamo impegnati al fianco degli Stati membri e dei portatori di interessi per creare un ambiente di lavoro sano e sicuro per tutti.”

Negli ultimi 25 anni, da quando cioè è stata approvata a livello di UE la prima direttiva in questo settore, l’Unione è sempre stata all’avanguardia in tema di standard elevati di protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro. Dal 2008 il numero di lavoratori deceduti in seguito a un infortunio sul lavoro è calato di quasi un quarto, mentre è diminuita di circa il 10% la percentuale di lavoratori dell’UE che hanno denunciato almeno un problema di salute causato o aggravato dall’attività lavorativa. Le sfide rimangono però rilevanti: si stima che circa 160000 cittadini europei muoiano ogni anno per malattie collegate al proprio lavoro. La tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro attraverso il mantenimento e l’aggiornamento di tali standard elevati costituisce una priorità fondamentale.

Nel portare avanti il proprio impegno per un costante miglioramento della salute e della sicurezza sul lavoro, la Commissione intraprenderà le seguenti azioni chiave:

definizione di limiti di esposizione o di altre misure per altri sette agenti chimici cancerogeni . Questa proposta non solo migliora la salute dei lavoratori, ma fissa anche un obiettivo chiaro per i datori di lavoro e le autorità preposte all’applicazione delle norme in modo da evitare l’esposizione;

o di altre misure . Questa proposta non solo migliora la salute dei lavoratori, ma fissa anche un obiettivo chiaro per i datori di lavoro e le autorità preposte all’applicazione delle norme in modo da evitare l’esposizione; assistenza alle aziende, in particolare alle piccole e microimprese, negli sforzi necessari per conformarsi alle norme d’igiene e di sicurezza . È dimostrato in particolare che più di una microimpresa su tre non procede ad una valutazione dei rischi sul luogo di lavoro. Quest’oggi abbiamo pertanto pubblicato un documento orientativo con consigli pratici ai datori di lavoro per agevolare e rendere più efficace la loro valutazione dei rischi. Il documento contiene suggerimenti su come affrontare il rapido aumento dei rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro, quali i rischi psicosociali, ergonomici o legati all’invecchiamento. È nostra intenzione, inoltre, aumentare la disponibilità di strumenti online gratuiti che assistano le piccole e microimprese nella realizzazione delle valutazioni del rischio;

. È dimostrato in particolare che più di una microimpresa su tre non procede ad una valutazione dei rischi sul luogo di lavoro. Quest’oggi abbiamo pertanto pubblicato un documento orientativo con consigli pratici ai datori di lavoro per agevolare e rendere più efficace la loro valutazione dei rischi. Il documento contiene suggerimenti su come affrontare il rapido aumento dei rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro, quali i rischi psicosociali, ergonomici o legati all’invecchiamento. È nostra intenzione, inoltre, aumentare la disponibilità di strumenti online gratuiti che assistano le piccole e microimprese nella realizzazione delle valutazioni del rischio; collaborazione con gli Stati membri e le parti sociali al fine dieliminare o aggiornare le norme obsolete entro i prossimi due anni. L’obiettivo è semplificare e ridurre gli oneri amministrativi, continuando allo stesso tempo a tutelare i lavoratori. Questa modernizzazione dovrebbe anche coadiuvare una migliore applicazione delle norme nella pratica.

Il riesame della normativa dell’UE in materia di SSL e le modifiche della direttiva sugli agenti cancerogeni o mutageni si inseriscono nel quadro delle attività che la Commissione sta attualmente conducendo per costruire un pilastro europeo dei diritti sociali, il cui scopo è adeguare la legislazione dell’UE ai modelli del lavoro e a una società in evoluzione. Le consultazioni e i dibattiti sul pilastro hanno confermato l’importanza della salute e della sicurezza sul lavoro quali elementi fondamentali dell’acquis dell’UE, ponendo l’accento sulla prevenzione e sull’applicazione delle norme.

La comunicazione adottata oggi fa inoltre seguito alla valutazione ad ampio spettro dell’acquis esistente nell’ambito del programma di controllo dell’adeguatezza e dell’efficacia della regolamentazione (REFIT), che mira a rendere la normativa dell’UE più semplice, pertinente ed efficace. La proposta e le modifiche sono state elaborate in stretta consultazione con i portatori di interessi, in particolare le parti sociali, a tutti i livelli.