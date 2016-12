Mafia e politica insieme per elezioni 2012-13, 4 condanne nella operazione Matassa

Rito abbreviato per 5 degli imputati del procedimento penale scaturito dalla operazione Matassa, che nel maggio 2016 portò il Gip di Messina all’emissione di 37 misure cautelari.

Stamani, il Gup Maria Vermiglio ha condannato a 6 anni e 8 mesi Carmelo Catalano, Pietro Costa e Fortunato Magazzù; pena di 8 mesi, ma sospesa, per Michelangelo La Malfa; piena assoluzione, invece, per Stefano Genovese, ex poliziotto per il quale il Pm aveva chiesto la condanna 2 anni.

Secondo la procura messinese, alcuni personaggi affiliati alle cosche mafiose in correlazione con personaggi del mondo politico locale, ostacolavano il libero esercizio del diritto di voto per le consultazioni elettorali regionali, politiche e comunali 2012- 2013.

Tra i reati che furono ipotizzati, la corruzione elettorale che- sostenne l’accusa- avveniva tramite un sistema clientelare utile a procurare voti in occasione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale siciliano dell’ottobre 2012, delle elezioni politiche del febbraio 2013 e delle Amministrative a Messina del giugno 2013.

Per gli inquirenti, la messe di voti arrivava in cambio di denaro, generi alimentari, assunzioni in strutture sanitarie, agevolazioni per il disbrigo di pratiche elettorali ed altro.