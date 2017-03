Mafia, corruzione e rifiuti in Sicilia: 14 arresti

Quattordici persone, tra Palermo, Siracusa e Catania, ritenute responsabili, a vario titolo, di traffico illecito di rifiuti, estorsione e rapina, commessi con il metodo mafioso, usura, corruzione, falso in atto pubblico e traffico di influenze illecite, sono state arrestate nell’ambito di un’operazione del comando Carabinieri di Catania. Disposto il sequestro preventivo, eseguito da personale del Gico della Guardia di Finanza, di sei imprese e dei rispettivi beni aziendali, il cui valore complessivo è stimabile in almeno 50 milioni di euro.

Le indagini, coordinate dalla Direzione distrettuale antimafia di Catania, hanno consentito di fare emergere gli affari e i collegamenti nel settore del traffico dei rifiuti messi in piedi da due imprenditori locali, padre e figlio, ritentuti appartenenti a Cosa nostra catanese, legati direttamente a un boss per il quale agivano anche quali prestanome, con la conseguente realizzazione di enormi guadagni derivanti dalla gestione e dal trattamento illecito di tonnellate di rifiuti provenienti da tutto il territorio nazionale, anche – a detta degli inquirenti – grazie alla connivenza di funzionari della Regione siciliana, responsabili del rilascio delle autorizzazioni.

Sono 17 le misure cautelari emesse: 7 provvedimenti restrittivi in carcere, 7 agli arresti domiciliari e tre misure interdittive. L’attività di indagine, condotta dal 2012 al 2015, ulteriormente riscontrata dalle dichiarazioni di collaboratori di giustizia, ha accertato le manovre illecite nel settore del traffico dei rifiuti dell’imprenditore Antonino Paratore e del figlio Carmelo – per l’accusa appartenenti a Cosa nostra catanese e legati direttamente al boss Maurizio Zuccaro, per il quale agivano anche quali prestanome – realizzando enormi guadagni derivanti dalla gestione e dal trattamento illecito di tonnellate di rifiuti provenienti da tutto il territorio nazionale.

Nel dicembre 2012 è stato accertato che la principale società nel trattamento e smaltimento dei catalizzatori esausti, e quindi non più rigenerabili, era la Cisma Ambiente Spa, con sede legale ed operativa a Melilli (Siracusa), i cui titolari di azioni erano diverse società, tutte riconducibili alla famiglia Paratore, che disponendo di una discarica per rifiuti pericolosi e non, e di un impianto per il loro trattamento, ricondizionamento e recupero, avvalendosi di soggetti di loro fiducia, quali Agata Distefano, Salvatore D’Amico, Paolo Plescia, Maurizio Cottone e Antonio Di Vincenzo, “con la connivenza di pubblici funzionari della Regione Sicilia deputati al rilascio delle autorizzazioni”, gestivano in modo illecito tonnellate di rifiuti, realizzando così ingenti guadagni ed inquinando gravemente l’ambiente circostante. I funzionari avevano nel tempo fornito il proprio contributo, omettendo per anni di attivarsi, sebbene informati dagli organi di controllo della condotta della Cisma che, all’interno della discarica violava la normativa ambientale. Significativo si è rivelato l’apporto di un funzionario dell’assessorato regionale alle Infrastrutture, per gli investigatori divenuto lo “strumento” di Carmelo e Nino Paratore per esercitare la necessaria pressione verso gli apparati della pubblica amministrazione.

Di usura, invece, è accusato Salvatore Grillo, 47 anni, che applicava tassi del 120% annuo al gestore della trattoria-pizzeria “Al Tubo” di Acicastello. Contestato all’uomo anche il reato di estorsione, insieme a Giuseppe Verderame, 63 anni, e Simone Piazza, 31 anni. Sigilli al Lido “Le Piramidi”, alle societa’ “Cisma Ambiente spa”, “Paradivi servizi srl” e “Siram srl”.