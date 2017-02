Il “Made in Messina” a Casa Sanremo. Un evento di MareFestival Salina – Premio Troisi

Anche quest’anno è pronto l’evento “Made in Messina” di MareFestival Salina – Premio Troisi per Casa Sanremo. Al Palafiori nella settimana del Festival – per il quinto anno consecutivo – Messina sarà presente con una giornata dedicata all’enogastronomia e alle eccellenze enogastronomiche messinesi, in occasione del 67° Festival della Canzone Italiana, in uno spazio dedicato all’hospitality festivaliera con centinaia di giornalisti, artisti e addetti ai lavori, oltre a circa 50mila turisti che giungono da tutta Italia per la kermesse.

“Casa Sanremo” sarà un salotto, allestito al Palafiori dal 5 al 12 febbraio dal Gruppo Eventi, presieduto dal patron Vincenzo Russolillo, ospiterà alcuni eventi, promossi da Fondazione ITS Albatros, NonsoloCibus e associazione culturale Prima Sicilia.

L’evento MareFestival Salina – Premio Troisi, e gli appuntamenti del “Made in Messina” saranno presentati venerdì 3 febbraio alle ore 16 nel Salone degli Specchi di Palazzo dei Leoni, con una conferenza stampa che sarà moderata dalla giornalista Patrizia Casale e alla quale interverranno: il commissario straordinario della Città Metropolitana di Messina Filippo Romano; il delegato di Casa Sanremo per la Sicilia Giuseppe Contarini; il direttore artistico di MareFestival Massimiliano Cavaleri; il vice sindaco e assessore al Turismo di Santa Marina Salina Domenico Arabia e Linda Sidoti; il direttore vendite della Commerciale Gi.Cap. Spa Giovanni Capone; la presidente della Fondazione ITS Albatros Elvira D’Orazio; il presidente di NonsoloCibus Fabrizio Scaramuzza; Tommaso Cannata della Boutique del Pane; il maestro pasticcere Letterio Freni; l’amministratore del Birrificio Sikania Daniele De Vincenzo; Giovanni Lombardo del Salumificio Lombardo e il presidente di RadioStreet Luciano Fiorino; il segretario e tesoriere dell’associazione Prima Sicilia Francesco Cappello; gli artisti Helen Brown e Danilo Rabboni, che saranno premiati a Casa Sanremo; il chitarrista Gianluca Rando; i protagonisti di “Sa(…)remo D.O.C. 2017“ Sara Adirato, Adriana Alì, Rosmery Barbera, Elisa Pruiti, Martina Valveri dell’associazione CDR Music e l’Agenzia Coccinella (responsabile artistico prof. Giuseppe Italiano; Milena Trifirò in collaborazione con Star Production dott.ssa Roberta Mazzullo).

Il progetto “Messina a Sanremo” giunge alla V edizione ed è realizzato in collaborazione con Città Metropolitana di Messina, Comune di Santa Marina Salina, Comune di Malfa, Commerciale Gi.Cap. Spa (marchi QuiConviene, Ingrosso, Ard e Sidis e il nuovo servizio di spesa online QuiConviene.it), Ascensori La Peloritana Service, Costa Gioielli, Nuova Ottica, El Negrito, Claudio Calabrò di Sear Argenti, Agemars, Explorer Informatica, Valentino Hairdressing.