Made in Italy: boom sulle tavole di tutto il mondo

Il Made in Italy non è mai andato così bene come nel 2016. A confermarlo, una proiezione della Coldiretti sulla base dei dati Istat sulle esportazioni registrate nei primi nove mesi dello scorso anno.

Il mercato agroalimentare italiano all’Estero ha conosciuto un incremento storico, arrivando a circa 38 miliardi di euro.

Il mercato più fertile per il Made in Italy è senza dubbio quello comunitari, dove si è registrato un aumento del 4%. Tuttavia, la qualità dei prodotti enogastronomici italiani sta invadendo il mercato internazionale, ritagliandosi un posto d’onore sulle tavole del Nordamerica, dell’Asia e perfino dell’Oceania.

Solo in Russia gli effetti dell’embargo, frenano la crescita delle importazioni dall’Italia.

Sul podio dei prodotti più venduti all’Estero troviamo il vino (per un valore di 5,6 miliardi e una crescita del 3%) davanti ai prodotti ortofrutticoli (5 miliardi e +4%), ai formaggi (2,4 miliardi e +7 per cento) e all’olio che fa segnare un +6%. Vera novità, l’aumento della vendita dei salumi che nel 2016 si è assestata ad un +8 per cento.

Come sottolinea lo studio della Coldiretti, si è registrata una circostanza singolare. Infatti, i prodotti italiani sono stati maggiormente richiesti da quei Paesi che detengono notoriamente il primato di primi produttori di qualità. Ad esempio il vino tricolore è stato acquistato in grandi quantità da Francia (+5%), Stati Uniti (+3%), Australia (+14%) e Spagna (+1%).

Ma non è tutto, sempre in Francia, patria dello Champagne, lo spumante italiano ha fatto registrare un incremento da record, pari al +57%.

I cugini transalpini oltre al vino, hanno dimostrato di apprezzare i formaggi italiani, le cui vendite sono cresciute dell’8%.

È la Cina, tuttavia, il Paese dove i prodotti caseari, insieme alla pasta, sono stati più venduti: rispettivamente +34% e +16%.

Novità nel settore della birra italiana, che affacciatasi timidamente sul mercato internazionale, oggi vanta il plauso di grandi Paesi produttori come la Germania (+6%), la Svezia (+7%), la Gran Bretagna (+3%), con un aumento delle vendite veramente impressionante nel Paese a più antica produzione: l’Irlanda della Guinness (+31%).

Bene anche salumi e prosciutti che spopolano in terre di salsicce come la Germania (+9%) e di hamburger come gli Stati Uniti (+19%), in quest’ultimo caso grazie anche al superamento del blocco durato 15 anni delle esportazioni nazionali in Usa.