M5S contro Monterosso: “Ha dichiarato il falso all’Irfis dicendo di non avere procedimenti penali in corso”

Una nuova bufera potrebbe abbattersi su Rosario Crocetta. Il numero uno della sua burocrazia alla Regione, il segretario generale di Palazzo d’Orleans, Patrizia Monterosso, avrebbe prodotto una dichiarazione sostitutiva con attestazioni presumibilmente false all’Irfis, ente nel quale occupa la poltrona di vicepresidente.

Lo denuncia il deputato all’Ars Giancarlo Cancelleri: “Abbiamo scritto a Crocetta e alla Procura della Repubblica perchè si faccia la necessaria chiarezza e, eventualmente, si adottino i provvedimenti del caso”. Secondo Cancelleri, Monterosso “sarebbe inciampata ancora nelle vicenda extrabudget della Formazione professionale”, una storia che le ha già procurato una condanna definitiva della Corte dei Conti ad un maxi risarcimento da quasi 1,3 milioni di euro, e che la vede a processo con un’accusa per peculato per 11 milioni di euro.

A detta di Cancelleri, il segretario generale, il 12 dicembre scorso, “ha omesso di segnalare, nella dichiarazione sostitutiva prodotta all’Irfis, le indagini a suo carico da parte della Procura per abuso d’ufficio e peculato, di cui non poteva non sapere. Ha scritto infatti, di non aver nessun procedimento penale in corso, quando era già imputata, come la stampa ha riportato con grande evidenza”. Per segnalare la vicenda il M5S ha scritto anche al presidente dell’Irfis e all’organo di vigilanza di questo ente.