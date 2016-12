M5S e i Grillini come la Pepsi-Cola: vorrei ma non posso

di Edoardo Erdrojette Donnamaria

“Io voglio che i cittadini devono votare”, citazione Alessandro Di Battista, Movimento 5 stelle.

Sin dalle scuole medie, nei temi che scrivevo, risultavo sempre molto carente alla voce: “autovalutazione” (sì, ci chiedevano di autovalutarci a volte, non domandatemi il perché). Non credo che fossi particolarmente timido o non abbastanza egocentrico per parlare dei fatticelli miei, ma è che vedevo solo due opzioni:

Darmi un voto basso, ammettendo a me stesso di non valere più di quel 5; Darmi il voto alto che pensavo di meritare, rischiando di passare per “sborone”.

Di solito sceglievo una via di mezzo, passando per uno che faceva le cose a caso.

E di ‘cose a caso’, il signor Grillo insieme a quel tal Casaleggio non ne ha mai fatte, ed ecco che i due decidono di creare un partito politico, partendo dalla passione del primo dei due per il “vaffa…”. Basi solide direi. Il Genere dei partiti però non appartiene ai nostri eroi, così optano per il nome di “movimento” autovalutandoselo tra l’altro: a 5 stelle. Che arroganti ‘sti comici moderni.

Sulla carta avremo più o meno questo: un partito politico che non vuole essere tale e si chiamerà movimento, gestito da politici che non vogliono essere tali, che per la maggior parte sono ragazzotti di belle speranze che sembrano giocare a fare i grandi, con idee politiche che non esistono o che forse per mantenere in piedi ‘sto teatrino, è quasi necessario che non esistano. E allora vaffa… tutti, votiamoli.

A me suona un po’ come la Pepsi-Cola, che non vuole essere Coca-Cola, quindi si chiama Pepsi, ma essendo uguale all’altra, per differenziarsi gioca solo sulla pubblicità, finendo per dover essere più economica, e quindi addirittura comprata da una certa percentuale di acquirenti che per giustificare la loro povertà diranno anche: “che schifo c’è ancora gente che compra Coca-Cola, tutti a casa e vaffa…”

Se nel mercato politico la povertà intellettuale corrispondesse alla povertà economica, nel mercato della domanda e dell’offerta, a me sembra tanto che il 5 Stelle sia tanto di moda laddove si respira aria di carenza di titoli accademici.

Non mi stupisco che chi voti per chi prometta cose del tipo: “meno tasse per tutti” o “aboliremo l’ICI”, poi finisca a votare per chi promette neanche di abbassare le tasse, bensì solo di mandare via chi promise di abbassare le tasse e che poi non l’aveva fatto. E’ facile, però, con questi presupposti, preoccuparsi che in questo modo si rischi di accontentarsi del meno peggio.

Ora, non mi interessa l’ideale politico dei 5 Stelle, né la percentuale di lauree tra i loro elettori, anche perché, pur cavandomela bene, avrei paura di finire a parlare del nulla.

Quello che vorrei sapere è questo: è possibile che in un mondo così ipocrita, dove la politica ruota attorno alla finzione dell’ “apparire perfetti”, un partito che parli di trasparenza, abbia bisogno di far sembrare impeccabile la preparazione dei suoi esponenti? E pure con scarsi risultati, per ricordare la citazione a monte.

I 5 Stelle sono nati per essere il popolo che rappresenta il popolo, e il popolo è ignorante, se vogliono cambiare veramente la politica, che comincino dalla verità, la smettessero di studiare dei copioni che poi vanno a recitare davanti alle telecamere, che poi oltre che per politici impreparati rischieranno di passare anche per attori poco competenti. Non abbiano paura di sbagliare, che è il motivo per cui in Italia va tutto in maniera così poco apprezzabile, tutti hanno paura di sbagliare e di prendersi responsabilità, ma chi vuole cambiare, deve rischiare di farlo. Altrimenti se non vi va di seguire un ideale, così da essere svincolati rispetto ad una linea da rispettare, prendete spunto dal vostro leader maximo. E andate in pace.

Voto espresso su 5 Stelle: 5,5 su 10. Svelti&Furbi.