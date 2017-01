M5s tra codice di comportamento e Grillo centrismo: comanda uno dei 12 potenti d’Europa

A spalancare le porte alle questione morale, in tempi recenti, è stato proprio l’attuale presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Nel 1993, in piena Tangentopoli, durante la fase conclusiva dell’epopea della Democrazia cristiana. Da allora, nel ventennio bipolarista, tutto ha ruotato attorno alle vicende di Silvio Berlusconi, che lo stesso capo dello Stato aveva boicotto nel 1990, in occasione dell’approvazione della legge Mammì, dimettendosi dal Governo Andreotti. Nell’epoca del tripolarismo, la questione morale è pressoché appannaggio del Movimento 5 stelle, protagonista oggi, dalle 10 alle 19, di una votazione online, da parte degli iscritti entro il primo luglio 2016, per la ratifica del codice etico pubblicato sul blog di Beppe Grillo. Un esperimento che appare contraddittorio. Democratico, sulla carta, ma leader centrico, nella realtà. Basato, com’è, sulle decisioni e il carisma di chi è stato indicato, da pochissime ore, tra i 12 personaggi più influenti d’Europa nel 2017.

Il “Codice di comportamento del Movimento 5 stelle in caso di coinvolgimento in vicende giudiziarie” pare presentarsi viziato in partenza. Suddiviso in sei punti, sembra mettere sullo stesso pano, almeno in linea generale, chi è semplicemente indagato o imputato e chi ha già ricevuto sentenze di condanna. I portavoce del M5s, prescrive il punto 5, “quando ne hanno notizia, hanno l’obbligo di informare immediatamente e senza indugio dell’esistenza di procedimenti penali in corso nei quali assumono la qualità di indagato o imputato nonché di qualsiasi sentenza di condanna“.

Eppure, il comma 2 dell’articolo 27 della Costituzione difesa tanto strenuamente lo scorso 4 dicembre recita che “l’imputato non è considerato colpevole fino alla sentenza definitiva di condanna”. Non lo è, di conseguenza, l’indagato e potrebbe non esserlo nemmeno un condannato, a meno che la sentenza non sia definitiva, ovvero inappellabile. Una distinzione netta, quindi, emerge dall’ordinamento giuridico tra chi è coinvolto in un procedimento e chi ha ricevuto una condanna definitiva. Solo in quest’ultimo caso si può parlare di colpevolezza,

A rendere tutto ancora più incerto è la discrezionalità con la quale maneggiare roba tanto delicata: “Il garante del Movimento 5 stelle (lo stesso Grillo, ndr), il collegio dei probiviri od il comitato d’appello – si legge nel codice di comportamento – quando hanno notizia dell’esistenza di un procedimento penale che coinvolge un portavoce, compiono le loro valutazioni in totale autonomia, in virtù e nell’ambito delle funzioni attribuite dal regolamento, nel pieno rispetto del lavoro della magistratura. Il comportamento tenuto dal portavoce può essere considerato grave dal garante o dal collegio dei probiviri con possibile ricorso del sanzionato al comitato d’appello, anche durante la fase di indagine, quando emergono elementi idonei ad accertare una condotta che, a prescindere dall’esito e dagli sviluppi del procedimento penale, sia già lesiva dei valori, dei principi o dell’immagine del Movimento”.

La sensazione è che garante e collegio dei probiviri intendano sostituirsi in buona parte ai giudici, quanto meno per ciò che concerne l’idoneità degli iscritti al M5s ad amministrare la cosa pubblica: “E’ considerata grave ed incompatibile con il mantenimento di una carica elettiva quale portavoce del Movimento 5 stelle – recita il punto 4 – la condanna, anche solo in primo grado, per qualsiasi reato commesso con dolo“. Salvo i delitti di opinione. “Sono equiparate alla sentenza di condanna – prosegue – la sentenza di patteggiamento, il decreto penale di condanna divenuto irrevocabile e l’estinzione del reato per prescrizione intervenuta dopo il rinvio a giudizio. E’ invece rimessa all’apprezzamento discrezionale del garante, del collegio dei probiviri con possibile ricorso del sanzionato al comitato d’appello la valutazione di gravità ai fini disciplinari di pronunzie di dichiarazione di estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova, di sentenze di proscioglimento per speciale tenuità del fatto, di dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione“.

A conferire una sorta di arbitrarietà all’iniziativa, e a rimescolare le carte in tavola, sempre al punto 4, è la parte in cui si afferma che “la ricezione, da parte del portavoce, di ‘informazioni di garanzia’ o di un ‘avviso di conclusione delle indagini’ non comporta alcuna automatica valutazione di gravità dei comportamenti potenzialmente tenuti dal portavoce stesso”.

Per i detrattori del M5s, soprattutto quest’ultima può essere interpretata come una norma salva Virginia Raggi. Il sindaco di Roma, al centro di una bufera mediatica dopo i fatti che hanno coinvolto la sua amministrazione, potrebbe trovarsi oggetto, secondo molti, pure di un’indagine giudiziaria.

A destare qualche perplessità è, infine, il ruolo del garante. Quindi, di Grillo. Deus ex machina che dispensa sanzioni e assoluzioni in maniera praticamente indipendente da ciò che la verità processuale rivela, in chiaro disaccordo con la Carta del 1948 che si è inteso tutelare votando “no” al referendum confermativo di un mese fa. Talmente carismatico da essere indicato da Politico.eu, in un articolo uscito ieri, tra i 12 personaggi più influenti d’Europa nell’anno appena iniziato. Come ricorda il suo stesso blog, è l’unico italiano presente in una lista comprendente, tra gli altri, “il Commissario che ha fustigato Apple Margarethe Vestager, il leader dell’estrema destra olandese Geert Wilders, oltre a Carles Puigdemont, presidente della Catalogna che sogna l’indipendenza e il futuro Segretario di Stato americano al Commercio, Wilbur Ross, che dovrà rinegoziare con l’Europa il Ttip”. Ovvero, il trattato transatlantico sul commercio e gli investimenti. Secondo Politico.eu, ricorda il blog di Grillo, questi dodici personaggi vi faranno “venire voglia di stare a letto con le coperte tirate saldamente sopra la testa tremante”.

Figurarsi se a competere con la volontà di un personaggio di questo calibro potrà mai essere un qualunque portavoce pentastellato o qualche iscritto entro il primo luglio 2016. La sensazione, semmai, è che il M5s stia ripercorrendo la strada segnata negli ultimi anni dai partiti cosiddetti tradizionali. Una strada leader centrica che ha condotto allo smembramento di Forza Italia subito dopo le elezioni del 2013, come reazione alla leadership poco democratica di Berlusconi, e alle rivolte sinistrorse e centriste nelle coalizioni guidate da Romano Prodi. Incentrate sul peso specifico di un unico individuo sono state per anni pure le fortune di Alleanza nazionale, Udc, Rifondazione comunista, costruite rispettivamente attorno alle figure di Gianfranco Fini, Fausto Bertinotti prima e Nichi Vendola poi, e Pier Ferdinando Casini. A questa regola si era sottratto il solo Pd, salvo poi cedere al momento dell’ascesa di Matteo Renzi, e conferma di esservi affezionata la Lega nord, passata dalle mani di Umberto Bossi a quelle dell’ex fedelissimo Matteo Salvini.

Che poi il riconoscimento del capo provenga da una riunione sul prato di Pontida o da una caterva di click, poco cambia. E’ questa la nuova frontiera della democrazia: rimettere il potere nelle mani di un unico individuo, sperando che ne azzecchi quante più possibili.