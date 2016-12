LuxLeaks: Il paradiso fiscale non è poi così lontano

di Eugenio Preta

Qualche giorno fa si è tenuto in Lussemburgo uno strano processo a due giornalisti membri dell’ICIJ (International Consortium of Investigative Journalists) rei – secondo l’accusa sostenuta dal Ministero dell’Economia lussemburghese – non di aver commesso un illecito, ma di aver voluto rivelare l’esistenza di un illecito.

La vicenda prende il nome di LuxLeaks, (fuga di notizie dal Lussemburgo) e ha smascherato un vero paradiso fiscale, questa volta non caraibico né sudamericano, ma assolutamente vicino alle nostre capitali continentali, proprio nel piccolo Granducato del Lussemburgo così caro all’attuale presidente della commissione europea, Jean Claude Juncker, che del Lussemburgo è stato primo ministro ininterrottamente per 18 anni tra il 1995 e il 2013, guarda caso anche nel periodo incriminato.

La vicenda LuxLeaks, si riferisce ad un’inchiesta condotta da una rete internazionale di giornalisti, ICIJ – l’International Consortium of Investigative Journalists – che con la pubblicazione di 28mila documenti riservati, portava alla luce una serie di concessioni fiscali confidenziali tra il governo del Lussemburgo e numerose aziende multinazionali tra il 2002 e il 2010. Accordi che permettevano a diverse banche ed aziende multinazionali di spostare enormi quantità di loro denaro in Lussemburgo, dietro pagamento di tasse irrisorie. Alcune aziende, hanno pagato sui profitti trasferiti in Lussemburgo una aliquota inferiore persino all’1%.

Antoine Deltour e Raphael Halet, questo il nome dei due ricercatori ICIJ, hanno avuto il torto non di denunziare il governo lussemburghese e il suo ex primo ministro Jean Claude Juncker, ma quello di pubblicare il meccanismo di dumping fiscale, applicato dall’Ufficio delle Imposte del Granducato, che permetteva alle filiali lussemburghesi di grandi imprese venute dal mondo intero – grazie alla creazione di strutture finanziarie complesse e con il nullaosta del dipartimento delle tasse e dei contributi lussemburghese – di beneficiare di condizioni fiscali straordinarie, facendo perdere però ai governi nazionali dei singoli Paesi – in cui le multinazionali operavano prevalentemente – miliardi di entrate tributarie.

Il risultato è stato la pubblicazione nel novembre del 2014 di 548 documenti sugli accordi in materia fiscale tra il Lussemburgo e 343 aziende internazionali. Accordi che probabilmente rispondono ai requisiti per lo stabilimento di residenza societaria previsti a livello nazionale, ma che potrebbero aver violato le norme comunitarie sulla concorrenza e sugli aiuti di stato. Le aziende coinvolte risultano provenire principalmente da 12 paesi, e tra esse figurano grandi aziende mondiali, tra cui Apple, Amazon, Ikea, Pepsi, Heinz, Verizon, Gazprom. Trentuno delle aziende coinvolte sono italiane, tra cui: Intesa San Paolo, Unicredit, Banca Marche e Sella, Finmeccanica e Fiat.

Processo strano, dicevamo prima, proprio perché sono i relatori di uno studio giornalistico a finire nel box degli accusati e non gli autori della frode stessa, come se lanciare un allarme civile debba essere considerato perseguibile penalmente più del commettere lo stesso atto criminale.

Le rivelazioni LuxLeaks, tra l’altro, denunziando le condizioni fiscali favorevoli di cui beneficiano le multinazionali in Lussemburgo, relativamente a 548 tax rulings verificate annualmente dall’amministrazione fiscale del Granducato, si riferiscono solo ad un parte delle domande accettate dall’amministrazione, il che sta ad indicare una evasione fiscale praticata dai lussemburghesi ormai a quantità industriale. Per evitare le tasse che si dovrebbero versare al Paese dove si vende o si fa profitto, sembra esistere in Lussemburgo un unico indirizzo, Via Guglielmo Kroll 5, ove pare siano domiciliate ben 1600 filiali di multinazionali mondiali. Grazie infatti ai meccanismi di trasferimento dei profitti, i furbetti approfittano, per una parte della loro attività, di un tasso d’imposizione fiscale persino inferiore all’1% quando generalmente esso è situato al 29%.

Qualunque possa poi essere l’esito del processo che si è aperto lo scorso 12 dicembre in Lussemburgo, la vicenda LuxLeaks serve a sottolineare ancora una volta il pressappochismo e l’insufficienza delle politiche elaborate dalle istanze europee, questa volta quelle fiscali che permettono il trasferimento, ad esempio in Granducato, di ricchezze prodotte altrove, facendo beneficiare di notevoli sgravi fiscali aziende, banche ed imprese multinazionali, sempre loro, mentre impongono una dura e inflessibile fiscalità diretta al semplice cittadino di questa Europa che si presenta, ancora una volta ingiusta, inutile e inadeguata.