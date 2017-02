Ma l’Unar è un ufficio di governo destinato a circoli gay?

Sono 55mila euro di fondi pubblici costati le dimissioni di Francesco Spano, presidente dell’Unar, quelli finiti nelle casse dell’associazione Anddos, acronimo di Associazione Nazionale contro le Discriminazioni da Orientamento Sessuale. Finiti attraverso un bando in cui il 4 novembre scorso sono stati assegnati complessivi 999.274 euro.

Sul sito dei circoli Anddos si legge: “I circoli Anddos sono luoghi sicuri, pensati per il tuo benessere, dove potrai condividere esperienze, trovare accoglienza, manifestare appieno la tua sessualità”. Tutto questo è venuto fuori da un servizio delle Iene, secondo cui “si manifesta appieno tale sessualità” tramite: prostituzione gay mascherata da centri massaggi, dark room, glory hole, locali per orge omosessuali.

Francesco Spano, ‘placcato’ dalla iena Filippo Roma, dapprima nega di saperne qualcosa, ma la iena lo incalza mostrandogli la tessera di appartenenza ad uno dei club. Il che, va detto, è chiara violazione della privacy, essendo quello un dato sensibile che non andrebbe pubblicamnte sputtanato. Risultato: Spano si dimette da presidente dell’Unar.

Ma cos’è l’Unar? E’ l’Ufficio anti-discriminazioni razziali che fa parte del Dipartimento Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio, e proprio la Presidenza del Consiglio, “per quanto non si ravvisino violazioni della procedura prevista e d’accordo con il dottor Spano, disporrà la sospensione in autotutela del Bando di assegnazione oggetto dell’inchiesta giornalistica, per effettuare le ulteriori opportune verifiche”.

Insomma, procedura in stand bay e vediamo come finisce.

In tutto questo, ciò che desta allarme non è tanto il caso specifico del finanziamento pubblico destinato a circoli privati gay, quanto la totalità degli interventi sin qui effettuati dall’Unar: il sospetto di molti è che l’intera attività dell’uffico sia stata rivolta agli stessi destinatari.

Al presidente Gentiloni viene chiesto di “sospendere l’attività dell’UNAR finché non sia accertata con precisione l’azione effettiva di tutte le associazioni e gli enti che beneficiano dei fondi pubblici da esso erogati, e come essi impieghino in concreto questi finanziamenti. Infine di considerare se l’UNAR stesso non sia privo di reale utilità sociale e di riversare dunque i milioni con cui è finanziato in politiche a favore delle famiglie e della natalità”.

Fratelli d’Italia, parla Meloni, ne invoca la chiusura.