Da Lotti a Boschi, tutte le scelte sbagliate che Renzi rischia di pagare

Rivelazione di segreto d’ufficio. Sarebbe questa la colpa di Luca Lotti, secondo le Procure di Roma e Napoli, impegnate nell’inchiesta Consip. Sue le rivelazioni che avrebbero messo in guardia Luigi Marroni, suo amico e amministratore delegato della centrale acquisti della pubblica amministrazione italiana, finita del mirino della magistratura per sospetta corruzione nell’ambito di un appalto da ben due miliardi e 700 milioni di euro. Un’inchiesta che ha travolto pure Tiziano Renzi, padre dell’ex premier. A incastrare il ministro dello sport pare siano state proprio le dichiarazioni di Marroni, ex assessore alla Sanità della Regione Toscana, messo alla testa della società per azioni del ministero dell’Economia e delle Finanzeda Matteo Renzi, di cui Lotti è fidato braccio destro. Una storia di cerchi magici, amicizia e coltellate. Soprattutto, una nuova versione di “gola profonda”, dopo quella che quasi un anno fa ha visto protagonista Federica Guidi.

Sarebbe facile parlare di corsi e ricorsi storici. Quindi, perché non farlo? L’allora ministra dello Sviluppo economico fu costretta alle dimissioni dopo le intercettazioni telefoniche che l’avrebbero sorpresa a rivelare importanti segreti d’ufficio al compagno, Gianluca Gemelli, a sua volta indagato per concorso in corruzione e per millantato credito nell’ambito di un’inchiesta sullo smaltimento dei rifiuti legati alle estrazioni petrolifere. A colpire, nell’occasione, sono state le dichiarazioni interne alla maggioranza del Partito democratico, in base alle quali nessuno sapeva cosa facesse nella vita il fidanzato della ministra.

Un pressappochismo poco rassicurante che si ripercuote sull’amministrazione della cosa pubblica, come conferma pure la vicenda della Banca Etruria, alla fine del 2015. Nell’occasione, a salvarsi dalla sfiducia è stata Maria Elena Boschi. Uscita dal Consiglio dei ministri dopo l’approdo al vertice di palazzo Chigi di Paolo Gentiloni per rientrare dalla finestra, in veste di sottosegretario. Avvicendandosi con Lotti che ha effettuato il percorso inverso. Arrivando a sua volta a rischiare la testa. In queste ore, al Senato è in votazione il futuro dello stretto collaboratore dell’ex sindaco fiorentino. Il tutto mentre, alla fine di aprile, gli iscritti al Pd saranno chiamati a scegliere il nuovo segretario nazionale.

Le indagini su Lotti, su Tiziano Renzi, potrebbero sembrare bombe a orologeria innescate accuratamente al momento giusto. Analizzando la vicenda da una più ampia prospettiva, però, si potrebbe ammettere che l’ex primo ministro – un po’ come fu per Silvio Berlusconi, al quale viene spesso paragonato – non abbia rivelato in questi anni un grande intuito nella scelta del propri collaboratori. Come dimostrano le indagini a carico del sindaco di Milano, Giuseppe Sala, o la controversa situazione del governatore della Campania, Vincenzo De Luca.

A dirla tutta, certe criticità non derivano esclusivamente dalle vicende giudiziarie che, si sa, finché non si è in presenza di eventuali sentenze definitive di condanna, non implicano alcuna colpevolezza. Il problema, semmai, è l’opportunità di circondarsi di persone particolarmente “a rischio”, come sicuramente erano Sala e De Luca prima della candidatura rispettivamente alle amministrative milanesi e alle regionali campane. O schiacciate da evidenti conflitti di interessi, come Boschi e Guidi. Quest’ultima voluta per i precedenti accordi con Forza Italia. Tutti personaggi “scomodi” che, in compenso, quasi mai si sono rivelati particolarmente brillanti sotto il profilo amministrativo e politico.

Il gioco, insomma, potrebbe non valere la candela. Soprattutto se questa faida interna al proprio cerchio magico finisse per fare saltare del tutto le aspirazioni di Renzi junior di tornare a comandare il Pd e il Governo.