Lotta alle malattie infettive, al via due piani nazionali

Influenza (in Italia 5 milioni di casi l’anno), polmoniti (200mila casi e 10mila decessi), meningiti, herpes zoster, epatiti B e C con centinaia di migliaia di portatori cronici, infezioni batteriche multiresistenti (7-10%), infezioni da papillomavirus con rischio di tumori anogenitali: le malattie infettive, batteriche o virali, sono molto diffuse e pericolose. MSD Italia, che vanta una lunga storia legata alla lotta di questo tipo di patologie, ha promosso a Roma l’evento AHEAD, con rappresentanti istituzionali, autorità, associazioni di pazienti e clinici per fare il punto sulle strategie da mettere in campo come il Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale e quello contro la resistenza agli antibiotici.

Secondo Walter Ricciardi, presidente dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) “L’Italia è maglia nera per quanto riguarda le malattie infettive: resistenze di germi come le klebsielle e altri batteri Gram negativi o anche le patologie virali prevenibili, come l’influenza, possono causare indirettamente migliaia di decessi ogni anno, per complicanze batteriche o cardiovascolari”. Una grande opportunità per arginare questo fenomeno è il Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale 2017-2019, collegato ai nuovi Livelli Essenziali di Assistenza, che ha aumentato l’offerta vaccinale e ha reso accessibili i vaccini senza pagamento del ticket.

«Il nuovo Piano 2017-2019, approvato in Conferenza Stato-Regioni lo scorso 19 gennaio, individua strategie efficaci e omogenee da implementare dando ampio rilievo alla garanzia dell’offerta attiva e gratuita delle vaccinazioni prioritarie per le fasce d’età e popolazioni a rischio indicate. L’offerta vaccinale adesso è ampia e tra le più avanzate nel mondo», ha detto Ranieri Guerra, direttore generale Prevenzione Sanitaria, Ministero della Salute.

La prossima sfida è l’applicazione uniforme del nuovo Piano in tutte le Regioni italiane per assicurare a tutti i cittadini l’accesso equo ai vaccini. Altro fronte aperto è quello dell’infezione da virus dell’epatite C (HCV), un’epidemia globale con una prevalenza di circa 180 milioni di persone cronicamente infette. L’Italia è il Paese europeo a maggiore prevalenza di HCV, con circa 1 milione di portatori del virus. “Non utilizzare le opzioni terapeutiche che la scienza propone per eradicare le infezioni, ad esempio l’HCV (epatite C), tra la più comuni e insidiose, è inaccettabile sul piano sanitario, sociale ed etico: è arrivato il momento di dare certezze, eliminare ogni barriera per l’accesso alle nuove cure attraverso un Piano nazionale finalizzato alla completa eradicazione della malattia” – ha detto Federico Gelli, membro XII Commissione “Affari Sociali” della Camera.

“I nostri sforzi protesi all’avanzamento scientifico – ha sottolineato Nicoletta Luppi, presidente e A.D. di MSD Italia – ci hanno consentito di affermare nel tempo la nostra leadership in questo campo, cogliendo importanti risultati nella terapia delle malattie infettive di origine virale, come per esempio l’epatite C piuttosto che nella lotta contro i cancri causati dal virus HPV. Sul fronte delle infezioni batteriche, MSD è uno dei pochi gruppi farmaceutici ancora attivi in ambito della salute sia umana che animale per favorire l’adozione di una vera stewardship antimicrobica attraverso lo sviluppo di nuovi antibiotici in grado di contrastare il fenomeno dell’antibioticoresistenza e la ricerca di nuovi vaccini che possano dare risposte concrete”.