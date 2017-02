Lorena, Tiziana e Roberta: dolore e senso di impunità per le morti sulla strada

Una maledizione quella della strada, che porta via vite innocenti nel giro di qualche istante, senza lasciare il tempo di poter modificare il proprio tragico destino.

Deve sembrare così, una maledizione, alla famiglia Mangano, originaria di Capo d’Orlando, che dopo aver seppellito la giovane Lorena, falciata da un auto in corsa lo scorso 26 giugno, oggi è costretta a dare l’ultimo saluto a Tiziana, cugina di Lorena, morta nel pomeriggio di ieri in un incidente stradale a Milano.

La giovane viaggiava a bordo della sua 500 Fiat sul Raccordo Autostrada del Sole, nei pressi di Rogoredo (MI), quando, per cause ancora da chiarire, ha sbandato finendo la sua corsa contro un guard rail. Tiziana e Lorena unite da un tragico destino, lo stesso di migliaia di persone che ogni anno in Italia perdono la vita sulla strada. Una morte talmente improvvisa da non poter dare pace ai familiari, che restano schiacciati da un fato crudele ed imbattibile.

Questo è vero ancora di più quando a determinare l’incidente mortale è l’imprudenza, la scelleratezza di un’altra persona. Nessuno programma di diventare un pirata della strada, ma ogni volta che la nostra leggerezza al volante diventa presunzione, accettiamo il rischio di provocare la morte di qualcuno, un’assunzione intrinseca di responsabilità che ci dovrebbe far giudicare con durezza dalla Giurisprudenza, ma spesso in Italia non è stato così.

La stessa vicenda giudiziaria che ha seguito l’uccisione di Lorena Mangano lo conferma: Gaetano Forestieri, finanziere di 32 anni e Giovanni Gugliandolo 26 anni, sono stati condannati, seguendo il rito abbreviato, rispettivamente a 11 e 7 anni di reclusione. Si tratta della prima condanna pronunciata a Messina applicando la nuova disciplina dell’omicidio stradale, entrata in vigore proprio a marzo del 2016.

La legge ha introdotto al codice penale gli articoli 589-bis, 589-ter, 590-bis, 590-ter e 590-quater, aventi rispettivamente ad oggetto il reato di omicidio stradale, il reato di fuga del conducente in caso di omicidio stradale, il reato di lesioni personali stradali gravi o gravissime, il reato di fuga del conducente in caso di lesioni personali stradali e la disciplina del computo delle circostanze (attenuanti ed aggravanti) in riferimento alle neo introdotte fattispecie criminose, con contestuali modifiche anche nel codice di procedura penale e nel codice della strada.

Un assetto di norme pensato appositamente per i pirati della strada al fine di punirli in maniera più rigida, evitando che incasellandone le condotte, con diverse oscillazioni giurisprudenziali, ora nella condotta colposa ora in quella del dolo eventuale, venisse vanificata l’azione punitiva e deterrente dello Stato. Ma la nuova legge non sta dando i frutti sperati.

La condanna dei due che per pura spacconeria gareggiavano ad altissima velocità a Messina togliendo la vita a Lorena, per molti, non è stata abbastanza severa.

La stessa sensazione di impunità ha armato la mano di Fabio di Lello, l’uomo che lo scorso 1 febbraio ha freddato con 4 colpi di pistola il 22enne che nel luglio scorso aveva travolto ed ucciso la moglie. Per il giovane le porte del Tribunale si sarebbero aperte il prossimo 21 febbraio, ma l’immenso dolore di Fabio non ha saputo aspettare oltre: lo spettro di una pena troppo indulgente lo ha convinto a farsi giustizia da solo per poi costituirsi.

Secondo i dati Istat aggiornati al 2015 in Italia si sono registrati oltre 250mila incidenti mortali, un dato in diminuzione se pensiamo che nel 2010 sono stati 308mila e procedendo a ritroso nel 2001 se ne contavano 380mila. La diminuzione degli incidenti stradali può essere imputata ad una serrata campagna di comunicazione sociale, alla maggiore attenzione dei media e ad una rinnovata attenzione da parte della politica, che infine ha dato origine alla recente normativa sull’omicidio stradale.

Tuttavia, tali dati non bastano a sedare gli animi della gente che col tempo ha iniziato a perdere fiducia nella giustizia, non potendo più contare su alcuni dei principi cardini dell’ordinamento giudiziario: la certezza della pena, la proporzionalità della sanzione rispetto al danno.