Logan: la decostruzione del mito del supereroe al cinema

di Vincenzo Recupero

Potrà sembrare strano ma, se oggi la critica applaude “Logan” – terzo film di Wolverine con protagonista Hugh Jackman – probabilmente è tutto merito di “Deadpool”, action comedy del 2016 con Ryan Reynolds.

Il primo film stand-alone con protagonista il mutante interpretato da Hugh Jackman, “Wolverine: Origins”, era un imbarazzante scempio da tutti i punti di vista, mentre il suo sequel “Wolverine – L’Immortale” non era poi così male ma aveva un grande limite: era un film troppo in linea con i canoni imposti dai cinecomic, un genere cinematografico che si sta inevitabilmente avvitando su se stesso risultando spesso ridondante per la gran mole di uscite annuali.

Poi, è arrivato “Deadpool”, un film d’azione irresistibile, demenziale e, finalmente, vietato ai minori con protagonista un altro dei supereroi Marvel di cui Fox detiene i diritti cinematografici. Quindi sì al pubblico adolescenziale e no all’infanzia, sacrificando la spendibilità del marchio in termini di merchandising per i più piccoli. Il successo di “Deadpool” è andato ben oltre le aspettative e così alla Fox si sono decisi a dare carta bianca a James Mangold, già regista del secondo film di Wolverine. Dare libertà creativa ad un regista che aveva dimostrato di saper fare grandi cose come il remake di “Quel Treno per Yuma” – uno dei pochissimi film western degni di nota degli ultimi anni – e “Walk The Line” – il toccante biopic sulla vita di Johnny Cash – vuol dire dare personalità e quel tocco autoriale che i film supereroistici spesso non hanno. É stata la mossa vincente.

“Logan” è un polveroso viaggio on the road che, pur essendo ambientato nel 2029, ha il sapore di un western d’altri tempi. Tutto è decadente, i suoi compagni d’avventura sono andati e l’unico amico rimastogli è un professor Xavier non più perfettamente padrone di sè. L’obiettivo di Logan è far pace con se stesso, non combattere per salvare una città, la Terra o l’intero multiverso. E questo viaggio verso la quiete, come lo è stata tutta la sua vita, è fatto di violenza. Violenza mai così cruda in un film di ispirazione supereroistica: Logan affetta arti ed infilza crani come fosse in una churrascaria brasiliana, questo perché, per fortuna, il film è vietato ai minori. E così, la vera natura di Wolverine può finalmente venir fuori anche al cinema.

Ad accentuare il contrasto con il colorato mondo dei supereroi, Mangold ricorre ad un espediente molto interessante: in questo universo narrativo praticamente inedito, Logan è diventato davvero un personaggio dei fumetti, un vero e proprio marchio da merchandising, e spesso i personaggi si rivolgono a lui come ad una celebrità decaduta, chiamandolo frequentemente Wolverine. Come mai era accaduto nelle numerose precedenti apparizioni cinematografiche del mutante artigliato. Questi richiami sottolineano ancor di più la voglia del regista e dello stesso Hugh Jackman di spogliare il personaggio da tutte le sovrastrutture supereroistiche ormai rigidamente canonizzate: niente green screen né costumini sgargianti in spandex. Logan inizia con un abito da chaffeur, per mascherare la sua identità e, alla fine del film, indossa una canottiera insanguinata. Lui è questo, è Logan, ed intitolare il film semplicemente con il suo nome era già un’evidente dichiarazione d’intenti.

Ovviamente c’è anche una fetta di pubblico, quella dei fanatici del cinema di genere, che è interessata anche all’aspetto continuity. Senza fare spoiler, vi basti sapere che il film è ambientato in un “nuovo” 2029 creato dal reset temporale di “Giorni di Un Futuro Passato” (il film di Bryan Singer del 2014) e, considerato che il prossimo film degli X-Men, “Supernova”, dovrebbe essere ambientato tra gli anni ’80 e ’90 c’è ancora un bel margine di tempo per armonizzare il tutto. Nonostante ciò, come spesso accade con i film mutanti della Fox, ad un occhio attento (e paranoico) non tutti i pezzi del puzzle sembrano andare al loro posto. Ma, in tutta onestà, sia lodato il sacrificio della continuity sull’altare dei film di qualità.

C’è un altro aspetto che va sottolineato: “Logan” è un film recitato straordinariamente bene. È assolutamente superfluo sottolineare la crepuscolare prova di sir Patrick Stewart nei panni del prof Xavier, o parlare di come Jackman sia riuscito a portare un personaggio che interpreta da ben 17 anni ad un nuovo livello di empatia ed intensità. Ma a convincere sono anche le new entry. Boyd Holbrook (volto noto per il ruolo dell’agente Murphy nella serie TV “Narcos”) è un credibile Donald Pierce, leader dei Reavers, mentre è letteralmente impressionante la prova della piccola esordiente Dafne Keen, nei panni dell’artigliata baby mutante Laura. Senza dimenticare che le sequenze di combattimento che la vedono protagonista sono da spellarsi le mani per gli applausi.

Gli adattamenti delle storie supereroistiche per il grande e piccolo schermo hanno avuto negli ultimi anni un’impressionante impennata di popolarità ma, purtroppo, molto spesso ci troviamo di fronte a prodotti troppo simili l’uno all’altro. In questo panorama, recentemente Fox ha iniziato, saggiamente, a diversificare amplificando le potenzialità dei personaggi di cui detiene le licenze, vedi “Deadpool” e “Logan” al cinema o “Legion” in TV. È questa la strada giusta perché, ok i giocattoloni con le tutine colorate, ma allargare gli orizzonti dei supereroi è la strada giusta da percorrere per assicurare longevità al genere. Con Wolverine ci sono voluti tre film per capirlo ma questo capolinea è stato magnifico.

Good night and good luck, Logan.