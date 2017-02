L’Italia di Renzi contro quella del M5s, la partita si gioca su privilegi e lavoro

Da un lato, la proposta del Movimento 5 stelle di armonizzare il regime previdenziale dei deputati e dei senatori con quello dei lavoratori pubblici e privati, anche in relazione all’età di maturazione del trattamento pensionistico. Dall’altro, quella di Matteo Renzi di istituire il cosiddetto lavoro di cittadinanza, anziché il reddito. Due facce che potrebbero comporre tranquillamente un’unica medaglia, se di mezzo non vi fosse la corsa al potere. La legislatura non ha più di un anno di vita e le elezioni sono più vicine di quanto appaia. Così, ognuno gioca la propria partita con le carte che ha in mano.

Luigi Di Maio, sulla falsariga dell’iniziativa de Il Fatto Quotidiano, che ha lanciato una petizione online, non presenta una proposta di legge, bensì di delibera. Da trasformare in regolamento della Camera e del Senato da parte dei rispettivi uffici di presidenza, affinché entri in vigore già il giorno dopo la sua approvazione, producendo effetti pure per i parlamentari in carica. “Abbiamo bisogno di fare pressione per evitare l’ennesimo privilegio”, dice Di Maio, secondo quanto riporta l’Ansa, in merito ai vitalizi ancora oggi elargiti agli ex deputati e senatori con modalità che nulla hanno a che vedere con quelle riguardanti i comuni cittadini.

Parallelamente, Renzi, dalla California, mutua la proposta – da presentare alle primarie del Partito democratico – di istituire il lavoro di cittadinanza. Non si tratta altro della garanzia, a ogni italiano, di avere un’occupazione. Sulla scorta del principio per il quale “la Costituzione non parla di stipendio, ma di lavoro”.

In cosa consista esattamente lo si saprà solo vivendo. Secondo Di Maio sono solo slogan. Nella realtà non è da trascurare che il Governo Gentiloni, estensione naturale di quello Renzi, abbia dato una scossa ulteriore al blocco delle assunzioni nella pubblica amministrazione, mettendo a bando circa duemila posti. L’iniziativa di Maria Anna Madia attende il visto del ministero dell’Economia. Di una prima tranche da 1.315 assunzioni, di cui solo 12 per dirigenti, fanno parte le 301 al ministero dei Beni culturali (301), le 259 all’Inps e le 130 al ministero della Giustizia. Numeri che vanno sicuramente affiancati a quelli della legge 107/2015 sulla Buona Scuola e del concorso a cattedre 2016.

Non si tratta, ovviamente, della panacea a tutti i mali ma è un inizio che fa il paio con la politica dei due ultimi esecutivi tesa a rivendicare all’Unione europea maggiore flessibilità nei conti pubblici. Magari per investire maggiormente in infrastrutture, come l’alta velocità e l’alta capacità ferroviarie al sud o come il Ponte sullo Stretto. Tutte opere che non fanno parte dei progetti del M5s e che, invece, sono presenti, almeno in linea teorica, in quelli dell’ex sindaco di Firenze. Certo, se a queste si aggiungesse il giro di vite ai vitalizi sarebbe tanta roba. Ma è anche vero che, quando si è provato a ridurre il numero dei parlamentari, il 60% circa degli italiani si è opposto.