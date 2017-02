“Legion”: I supereroi in TV hanno superato i loro confini?

di Vincenzo Recupero

Se siete lettori di fumetti, o solo appassionati di serie TV supereroistiche, dopo aver visto l’episodio pilota di “Legion” – la nuova serie in onda su Fox (piattaforma Sky) il lunedì sera – vi sarà chiaro che finora, sul grande e piccolo schermo, avete visto solo una piccola percentuale dello straordinario potenziale che questi sconfinati universi narrativi hanno.

Sì, perché “Legion” non è assimilabile a nessun altro prodotto di genere e, più in generale, a nessun altra serie televisiva. Merito di Noah Hawley, già showrunner di “Fargo”, straordinario professionista, che, rispettando toni ed atmosfere del film cult dei fratelli Coen, è riuscito a tirar fuori due stagioni qualitativamente straordinarie con numerosi personaggi memorabili.

David Haller, meglio noto come Legione, è il figlio del professor Charles Xavier ed è stato creato sulle pagine della serie “New Mutants” da due mostri sacri dell’industria del fumetto – meritatamente inseriti nei credits della serie TV – Chris Claremont, il più longevo sceneggiatore della storia editoriale degli X-Men, e Bill Sienkiewicz, uno tra i più iconici e riconoscibili illustratori statunitensi. Legione è un potentissimo mutante schizofrenico: ha numerose personalità, ognuna dotata di un suo potere, che combattono per prendere il controllo. Questo, in sintesi, è quello che succede nei fumetti Marvel.

Hawley, riconoscendo le notevoli potenzialità del personaggio, lo ha calato in una sorta di lungo trip psichedelico che calamita lo spettatore all’interno di un’avventura dall’estetica anni ’60 con alcuni tocchi futuristici. E, a proposito di psichedelia, non è un caso che l’interesse amoroso (apparente) di David si chiami Sidney Barrett (detta Syd), come il fondatore e leader dei Pink Floyd che, a causa dei suoi ben noti problemi mentali, dovette abbandonare la band dopo soli tre anni.

“Legion” è una serie che se ne frega della continuity, degli easter egg o dello stretto rispetto del materiale sorgente. Se qualche cenno all’universo cinematografico degli X-Men creato dalla Fox, dovesse arrivare più avanti, sarà solo fan-service, ma non sarà certo quello il motivo del successo della serie.

Il primo episodio di “Legion” è una dichiarazione d’intenti: Hawley (che è anche il regista del pilota) ha preso un personaggio potenzialmente esplosivo e lo ha fatto letteralmente deflagrare in 60 minuti ipnotici, onirici e tecnicamente sopraffini. Senza dimenticare la ciliegina sulla torta rappresentata dal cast: Dan Stevens è straordinario nel caratterizzare David, così come altrettanto convincenti nei rispettivi ruoli sono: Aubrey Plaza, già protagonista di una delle più acclamate sit-com degli ultimi anni; “Parks and Recreation”, e due vecchie conoscenze con cui Hawley ha già lavorato nella seconda stagione di “Fargo”: Rachel Keller e Jean Smart.

Solo dopo la messa in onda degli 8 episodi che compongono la prima stagione di “Legion”, potremo dire se sarà stata vera gloria, ma quel che è certo – dopo aver visto il capitolo 1- è che l’avventura televisiva di David Haller, oltre ad essere un trionfo visivo con una fotografia magnifica ricca di contrasti cromatici ed un regia ispiratissima, è una serie che riesce a stuzzicare al punto giusto la curiosità dello spettatore per il prosieguo della stagione, ponendo un gigantesco interrogativo: è tutto nella mente di David?

In un mercato saturo di prodotti su licenza Marvel e DC Comics, Noah Hawley ha dimostrato che, partendo dai fumetti di supereroi, si può ottenere molto più di serial banali imperniati sull’obsoleto schema del ‘villain of the week’ come “Arrow”. E se il cupo “Daredevil” di Netflix, rimane il gold standard per quanto riguarda la serializzazione di una storia supereroistica canonica, usando la fantasia, con i personaggi dei fumetti si può ancora creare uno schema narrativo inedito.