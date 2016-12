Legge elettorale, politici costretti a tornare a caccia di voti: ecco come

La verità sulla legge elettorale è una e solo quella: ogni partito vuole esclusivamente che sia funzionale ai propri scopi. La scalata al governo, per chi gode di maggior consenso; la mera sopravvivenza, per i più piccoli. Mattarellum, Italicum, Consultellum: sono questi i nomi, spesso incomprensibili per i normodotati, attorno ai quali si agitano i desiderata delle varie forze politiche. L’applicazione dell’uno o dell’altro metodo rischia di cambiare in maniera consistente gli equilibri all’interno degli schieramenti e, persino, il modo di fare politica degli ultimi dieci anni.

Il primo scoglio è capire se le prossime politiche si faranno anticipatamente o a scadenza naturale, all’inizio del 2018. Considerando che da un mese circa, ovvero dalle dimissioni di Matteo Renzi da palazzo Chigi, tutto si è fatto tranne che mantenere l’impegno di varare una nuova legge elettorale, si potrebbe propendere per la seconda ipotesi. Anche perché l’esecutivo di Paolo Gentiloni, con il beneplacito di Sergio Mattarella, sembra congegnato più nel segno della continuità con il precedente che in quello di un traghettamento verso le urne.

Per capire, invece, con quali regole si andrà a rinnovare il Parlamento, bisogna soffermarsi sul mutamento di alcuni equilibri e, soprattutto, su come è stata selezionata la classe dirigente dal 2006 a oggi. Realtà oggi forti come il Partito democratico e il Movimento 5 stelle potrebbero anche trarre vantaggio da un ritorno al Mattarellum. Insieme di norme che porta la firma dell’attuale presidente della Repubblica, in vigore dal 4 agosto 1993, e utilizzato per le tornate del 1994, 1996 e 2001, nell’ottica di un nuovo sistema bipolarista, sulla scorta di quelli anglosassoni. Per questa ragione, impostato su un metodo maggioritario misto, con un residuo proporzionale del 25%. Soprattutto, le leggi 276 e 277, valevoli per Senato e Camera, prevedono la possibilità, per gli elettori, di apporre la propria preferenza. Ovvero, di scegliere, tra i candidati, chi deve approdare a palazzo Madama e Montecitorio.

Possibilità vietata dal Porcellum – motivo per il quale, anche a causa del premio di maggioranza, è stato dichiarato incostituzionale nel dicembre 2013 – e in parte dall’Italicum. Legge a sua volta in attesa di giudizio da parte della Consulta. Così, se fino alle politiche del 2001 i candidati hanno dovuto mantenere stretti rapporti col territorio, andando letteralmente a caccia di voti, dalle elezioni del 2006 obiettivo dei politici è quello di assicurarsi buoni rapporti con le segreterie nazionali. Quelle che, grazie al sistema delle liste bloccate, stabiliscono a priori chi sale e chi scende dall’Olimpo capitolino.

Tornare al voto di preferenza, cosa che, alla luce della decisione della Corte costituzionale, dovrebbe essere comunque una certezza, ribalterebbe gli equilibri degli ultimi dieci anni, obbligando la politica a un confronto e a compromessi più serrati con la base. Il sistema maggioritario, con collegi uninominali, rafforzerebbe parallelamente la posizione dei candidati e dei partiti più forti. Quindi, Pd e M5s. Ragion per cui il Silvio Berlusconi del primo decennio della Seconda Repubblica, confortato dal largo consenso di Forza Italia e della sua coalizione, non ne temeva le controindicazioni. Diversamente da oggi. Non a caso, auspica un proporzionale puro. Già reintrodotto nella legge 270/2005 (il Porcellum, appunto) ma in questo caso con alte soglie di sbarramento e un consistente premio di maggioranza. Il Consultellum, ovvero il Porcellum ripulito dai vizi di incostituzionalità, potrebbe assolvere questo compito. Mentre rimane un’incognito il prodotto della sentenza che la Consulta emetterà a fine gennaio sull’Italicum. A sua volta caratterizzato da liste parzialmente bloccate e un premio di maggioranza capace di lanciare in orbita un singolo partito in possesso dell’appena il 40% dei consensi. Fermo restando che la sua efficacia è limitata alla sola Camera dei deputati.

Il proporzionale puro fa gola anche alle piccole realtà come quelle della sinistra radicale o del Nuovo centrodestra, mentre è da capire cosa resterà dell’Udc, ormai estinto in Sicilia e propenso a rientrare nell’orbita del centrodestra ad altre latitudini. In questo contesto, risulta difficile capire perché mai Lega nord e Fratelli d’Italia puntino al maggioritario. Al momento, soprattutto nel caso del partito di Giorgia Meloni, non sembrano in grado di esprimere, a livello nazionale, numeri degni dei fasti della seconda metà degli anni Novanta o del primo decennio del nuovo millennio. A meno che l’obiettivo non sia scalare i vertici della propria area politica, a scapito di Forza Italia, per consolidare le proprie poltrone, senza doversi accollare la responsabilità di governare. Fare opposizione, si sa, è molto più semplice e, spesso, procura più potere. In termini personalistici.