Tutto legale, pagare il 90% di tasse in meno si può

Il suo nome è “procedura di sovraindebitamento” e promette di far risparmiare ai contribuenti circa il 90% sul loro debito nei confronti del Fisco.

Lo strumento è previsto dalla legge 3/2012 e dalla sua approvazione ha avuto diverse conferme da parte della Giurisprudenza. Infatti, una recente sentenza emessa dal Tribunale di Como afferma che per il debitore è possibile accedere al cosiddetto “piano del consumatore”, ovvero il ricorso giurisdizionale per ottenere “saldo e stralcio” del debito fiscale, anche nel caso in cui il soggetto creditore sia unico, ad esempio l’erario.

Il caso concreto sottoposto all’attenzione dei giudici di Como riguardava la morosità nei confronti dell’Agenzia delle Entrate e di Equitalia, rispetto al pagamento di debiti fiscali relativi a una partecipazione societaria. Ebbene, il debito contratto ammontava a 166 mila euro, somma che le sanzioni e gli interessi hanno fatto salire a 509mila euro. La decisione del Tribunale di applicare a procedura di sovrindebitamento a permesso al debitore di pagare solo il 10% del dovuto.

La legge riconosce l’esercizio di questo diritto al solo debitore incolpevole (ndr. che si sia trovato nell’impossibilità di pagare per motivi non a lui imputabili) il quale può chiedere al giudice, valutata tutta la situazione personale e l’oggettiva difficoltà ad adempiere, di decurtare il debito complessivo di una parte anche sostanziosa.

La vera efficacia novativa della normativa del 2012 a favore dei contribuenti sta nel fatto che il piano del consumatore non richiede il previo consenso del creditore, che non viene neanche interpellato in giudizio. La decisione di abbuonare una parte consistente del debito (anche il 90% sul totale) è a completa discrezione del giudice.

Regole differenti per quanto riguarda i debiti di natura commerciale, ovvero contratti dall’imprenditore nell’esercizio dell’attività d’impresa, che abbiano più di un creditore.

In questo caso lo stralcio di parte del debito contratto non può avvenire se non con il consenso di almeno il 60% dei soggetti creditori. L’intervento del Tribunale in questo caso, è richiesto solo successivamente all’accordo tra le parti e serve semplicemente per omologare il compromesso.