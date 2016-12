Le scarpe nuove di Papa Francesco

di Luigi Bruzzano

Roma – Sembra una favola di Natale ma è un fatto realmente accaduto ieri a Roma in via dei Gelsomini. Una piccola utilitaria si accosta e, dallo sportello posteriore esce un “signore” vestito di bianco, gioviale, sorridente, disponibile a stringere la mano ai passanti che si avvicinano. Quell’uomo è Francesco Bergoglio, sì proprio Lui: Papa Francesco.

Ho sempre ammirato e stimato Francesco (come lui ama farsi chiamare), uomo buono dalla spontaneità contagiosa, con quel suo fare travolgente. Qualche tempo fa, era la Domenica delle Palme, stavo attraversando la strada nei pressi della chiesa di San Giovanni in Laterano, quando venni fermato da un vigile, che mi invitò ad allontanarmi, perché da lì a poco sarebbe passato il Papa.

Mentre attendevo il via libera per proseguire la mia passeggiata domenicale, una piccola auto, una Ford Focus, di colore azzurro, si affiancò al marciapiede, e dal finestrino posteriore destro vidi una persona che salutava calorosamente, era Papa Francesco che col suo solito sorriso, quel giorno, mi regalò un’emozione indicibile.

E anche ieri, erano in tanti stupiti, attoniti nel vedere Francesco intento all’acquisto delle sue scarpe nuove, in una Sanitaria di Via dei Gelsomini, come fosse un uomo qualsiasi. Un Papa sorprendente, non nuovo a questo genere di improvvisate, infatti, anche nel settembre dello scorso anno, si recò presso un ottico per cambiare le lenti ai suoi occhiali, raccomandando di sostituire soltanto le lenti, lasciando la montatura.

Da indiscrezioni espresse al quotidiano argentino “La Voz del Pueblo”, Bergoglio, pare abbia tanta voglia di stare fra la gente, camminare per le strade della capitale, fare lunghe passeggiate, e magari andare anche in pizzeria.

Un Papa “indisciplinato”, come lui stesso osa definirsi, e probabilmente “l’evasione” di ieri non programmata, conferma quella volontà tanto amata da tutti noi.