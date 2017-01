Le reazioni del sindaco Accorinti alla sfiducia

di Anna Marullo Di Condojanni

Renato Accorinti, sindaco di Messina, l’aveva previsto che la mozione di sfiducia prima o poi sarebbe arrivata in aula. Già qualche giorno prima di Natale, manifestava la sua preoccupazione a chi lo incontrava per strada. “Abbiamo bisogno della stampa – diceva – abbiamo bisogno di verità, la stampa dovrebbe fare questo, è il quarto potere ma spesso è comandata da altri, ma non mi riferisco a Messina, è cosi nel mondo. Io ricevo attacchi ogni giorno, però sono sereno perché ho lavorato per il bene della comunità, non ho mai fatto un giorno di ferie”.

Eppure Messina si trova secondo una recente classifica del Sole 24 tra le città meno vivibili d’Italia e Accorinti – secondo un’altra classifica che enumera i sindaci più amati d’Italia – ha perso sei punti di consenso rispetto a quando fu eletto, tanto che oggi il sindaco rischia le dimissioni, e in un comunicato diffuso in queste ultime ore dice: “Nella classifica del Sole 24 ore abbiamo scalato 16 posti e siamo davanti a città importanti. Al momento è stato pure approvato il bilancio del 2017 cercando di porre rimedio a quella situazione disastrosa in cui si trovava il Comune. Inoltre i fondi recuperati in questi anni da investire in città sono pari a 300 milioni, una cifra mai vista prima”.

Chi lo conosce sa che Renato Accorinti, però, addebita il calo di consensi ad una ragione ben precisa di cui lui stesso non fa mistero, qualche tempo fa diceva: “Quando la commissione regionale dei lavori pubblici ha approvato il progetto definitivo del porto di Tremestieri la stampa mi ha dedicato solo un piccolo trafiletto ma io era 20 anni che mi battevo per questo”.

Il sindaco, insomma già si sentiva vittima di un sistema non propositivo che metteva gli accenti solo sulle cose negative. “Abbiamo risolto il problema dei tir in città dopo anni. A breve inizieranno i lavori per il nuovo porto di Tremestieri dove verrà dirottato tutto il traffico pesante. Ho visto morire le persone sotto i camion e penso anche a tutte le morti silenziose che ci sono state a causa dell’inquinamento: Mi sono battuto per loro”. Per questo motivo Accorinti sente di meritare ancora fiducia e nel comunicato diffuso oggi dice: “Adesso per noi è il tempo di continuare a lavorare sereni per la nostra città, che amiamo e a cui abbiamo dedicato con gioia il tempo preso ai nostri affetti”.

Accorinti e la sua giunta, si augurano, che la città non venga consegnata ad un commissario, poi e se la prende con chi rema contro il suo impegno. Il suo è un amore sincero per la Politica vera – scrive – che si occupa della dignità delle persone e che per il momento non si cura di chi vuole screditarlo ovvero “burattinai distratti” che in fondo non lo capiscono.