Le Iene e Pif hanno colpito duro: Crocetta crea task force per Piano disabili

Dopo le dimissioni dell’assessore siciliano alle Politiche sociali, Gianluca Miccichè, ‘azzannato’ da ‘Le Iene’, e la lite tra Pif e il presidente della Regione Sicilia, Crocetta, sul caso della mancata assistenza ai disabili gravi, lo stesso governatore istituisce una Cabina di regia. Entro un mese dovrà essere pronta.

La task force regionale avrà il compito di elaborare e definire con tempestività, e comunque non oltre un mese dal suo insediamento, una proposta tecnica di piano a breve e medio tempo realizzabile in via amministrativa, tenuto conto delle risorse economiche immediatamente disponibili nel bilancio della Regione siciliana, nonche’ di predisporre una proposta per il medio e lungo periodo, mirante alla risoluzione delle problematiche afferenti il mondo delle diverse abilità in Sicilia, anche attraverso la formulazione di proposte e interventi normativi.

La cabina di regia per la disabilità è istituita con effetto immediato nella sede dell’assessorato regionale per la Famiglia, le politiche sociali e il lavoro.