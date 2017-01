L’Automobile Club d’Italia premia i Campioni Italiani di Automobilismo alla Reggia di Caserta

L’Automobile Club d’Italia premia i Campioni Italiani di Automobilismo del 2016 alla Reggia di Caserta, venerdì 3 febbraio.

Alla Cerimonia sarà presente il presidente ACI Angelo Sticchi Damiani che farà gli onori di casa e si complimenterà personalmente con i protagonisti della stagione 2016, unitamente ai dirigenti della Federazione Sportiva. Tra i premiati la Scuderia Ferrari, tutti i vincitori del titolo di Campioni Italiani, molti giovani talenti di spicco come i piloti ACI Team Italia ed in particolare Antonio Giovinazzi, neo presenza italiana in F.1 e Fabio Andolfi, pilota tricolore nel Campionato del Mondo Rally.

Sarà la residenza reale più grande del Mondo, patrimonio UNESCO, ad ospitare la cerimonia che la Federazione dedica ai migliori protagonisti dell’automobilismo e del kart della passata stagione, che hanno vinto un titolo nazionale o internazionale. Previsti premi speciali per alcuni giovani promettenti, per alcune squadre e realtà legate al motorsport che si sono distinte per impegno e risultati durante la stagione agonistica 2016.

Momento importante per lo sport delle quattro ruote che suggella i successi del 2016 e lancia idealmente la nuova stagione agonistica 2017 ormai alle porte.