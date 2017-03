Laurea ad honorem e secondo fiocco rosa per Mark Zuckerberg

di Letizia Bucalo Vita

Il prossimo 25 maggio, Mark Zuckerberg terrà il consueto discorso ai laureandi di Harvard. Lo stesso giorno riceverà la laurea ad honorem. Ad annunciarlo è lo stesso Zuckerberg, su Facebook, con un video che coinvolge Bill Gates, il fondatore di Microsoft.

12 anni sono molti per tutti. La vita di ogni singolo essere umano può affrontare grandi trasformazioni, siano esse fisiche, emotive, familiari o lavorative. Per qualcuno la vita cambia più che per qualcun altro. E’ il caso di Mark Zuckerberg.

Era il 2005 quando decise di non proseguire gli studi all’Università di Harvard per dedicarsi a Facebook, nota piattaforma che davvero in pochi oggi non conoscono. Ed è Facebook a renderlo più che celebre e a posizionarlo nel 2010 su Vanity Fair al 1° posto nella classifica delle 100 persone “più influenti nell’era dell’informazione” e su New Statesman al 16° posto nella classifica delle 50 persone più influenti del mondo. Oggi è il 5° uomo più ricco del mondo. Il suo patrimonio è stimato 60 miliardi di dollari. Ne ha fatta di strada Zuckerberg dal suo ultimo giorno ad Harvard: Facebook stima 1,86 miliardi di utilizzatori; Whatsapp (acquistata da Zuckerberg nel 2014) 1,2 miliardi; Instagram quasi 600 milioni.

Zuckerberg non è l’unico ad aver lasciato l’Università per inseguire i propri sogni. Prima di lui anche Steve Jobs e Bill Gates lasciarono i College di Reed e Harvard per fondare Apple e Microsoft. E i percorsi professionali dei tre sono, per certi versi, simili.

Zuckerberg ha “profondamente modificato la natura delle relazioni sociali. E ciò nel mondo intero.” A ricordarlo è Drew Faust, preside di Harvard, che ha invitato il fondatore di Facebook nel noto ateneo americano per motivare i laureandi alla consueta cerimonia per la consegna dei diplomi. Anche in questa occasione, il buon Mark, decide di condividere questo avvenimento con il “popolo del web” attraverso il suo profilo Facebook. E lo fa pubblicando un simpatico video girato con la complicità dell’amico Bill Gates cui toccò la stessa onorificenza 10 anni fa.

Zuckerberg, qualche giorno dopo, sceglie ancora Facebook per dare un’altra notizia. Sarà un anno importante il 2017 per lui: non solo una laurea ad honorem… ma la nascita della sua secondogenita.