L’Ars riaccende il motore degli appalti in Sicilia. Approvato ddl Urega

La prima reazione della Cna Costruzioni (Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa) è stata: “Finalmente”. Ieri l’Ars ha approvato il ddl di riforma degli Urega, sbloccando gli appalti pubblici in Sicilia.

Da giorni a Palazzo dei Normanni si tentava di approvare il disegno di legge, ma le sedute sono state ripetutamente sciolte per mancanza del numero legale. Ieri, su richiesta degli esponenti del Movimento 5 stelle, il Presidente Giovanni Ardizzone ha verificato la presenza del numero legale, così si è votato. La riforma degli Urega è stata approvata con 40 voti favorevoli, solo 2 voti contrari e 11 astenuti.

La nuova legge ha il merito non solo di sbloccare gli appalti, ma anche di garantirne maggiore trasparenza e celerità. Gli Urega cambiano la loro funzione, da organismi di gestione diventano organo di controllo degli appalti. Il numero delle Commissioni di gara viene moltiplicato e soprattutto viene introdotto un sistema meritocratico per valutarne l’operato. Infatti, il nuovo ddl prevede incentivi per le Commissioni virtuose, che portano a termine il loro lavoro con velocità, mentre penalizza le Commissioni più lente.

A spiegare più nel dettaglio la riforma è una nota diramata dal Governatore Crocetta, dove viene spiegato che:

“Con l’approvazione da parte dell’Ars della riforma dell’UREGA proposta dal governo, si sblocca finalmente la situazione degli appalti in Sicilia. Il sistema UREGA da stazione unica appaltante si era trasformato, negli anni, in commissione unica appaltante, prevedendo che presidenti della commissioni di gara potessero essere solo i presidenti o i vicepresidenti. Diciotto persone in Sicilia che dovevano gestire tutti gli appalti della Regione siciliana e degli enti locali, con un sorteggio del presidente di gara che avveniva, di fatto, tra due dirigenti cioè il presidente o il vicepresidente. Con la nuova legge – spiega Rosario Crocetta – si aumenta la trasparenza, l’efficienza degli appalti e si potrà velocizzare tutto il sistema di aggiudicazione relativo al Patto per la Sicilia. Ogni componente di commissione, incluso il presidente, non potrà essere nominato per più di due gare contemporaneamente. Adesso è importante lo sblocco del Poc, già inviato a fine dicembre in Assemblea regionale. Il governo chiederà urgente trattazione perchè, all’interno del Poc, sono contenute le risorse necessarie per intervenire in quei comuni che hanno subito alluvioni in questi giorni, per il reddito di inclusione per i poveri, per i disoccupati e – conclude il Governatore – per il servizio civile per i giovani”.

L’approvazione della riforma degli Urega è strettamente funzionale alla realizzazione dei progetti contenuti nel “Patto per il Sud”. Come sottolinea il segreterio del Cna, Maurizio Merlino, “la riforma è un passo determinante per creare nuovo lavoro in un settore centrale per l’economia siciliana”.