L’Ars querela la Rai e Giletti per “Lesa immagine”

Il Consiglio di presidenza dell’Assemblea regionale siciliana, all’unanimità, ha dato mandato all’avvocato Enrico Sanseverino, del foro di Palermo, di valutare i profili di responsabilità delle dichiarazioni rilasciate da Massimo Giletti, conduttore della trasmissione L’Arena, durante le puntate del 19 e 26 febbraio, dedicate al tema dei vitalizi per gli ex deputati, e di avviare “le più opportune azioni giudiziarie in sede civile e penale nei confronti della Rai e dello stesso conduttore”.

La decisione del Consiglio di presidenza è stata presa, viene spiegato, “per salvaguardare l’immagine e il prestigio del Parlamento siciliano”. La querela, come noto, scaturisce da quanto detto da Giletti, nel corso della sua trasmissione L’Arena: “La Sicilia non ha applicato il contributo di solidarietà”.

Scattò l’ira del presidente dell’Ars, Giovanni Ardizzone, che su Facebook scrisse: “La Sicilia onesta e delle carte in regole non ha bisogno delle sollecitazioni di Giletti, nè tanto meno del presidente della Regione. Già dal 2014, l’Assemblea regionale siciliana ha infatti imposto alle pensioni dei propri dipendenti e ai vitalizi degli ex deputati un contributo di solidarietà. Purtroppo, ancora fino a oggi, il presidente Crocetta ha continuato a negare che ciò sia avvenuto, anzi ha sostenuto che lui avrebbe voluto, ma che gli è stato impedito. Ecco la prova che è stato detto il falso. Giletti si è scusato ma non con i siciliani, Crocetta persevera”.

Quelle scuse mai arrivate sono costate la querela alla Rai e a Giletti.