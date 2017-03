La Villa di Caracalla di Alberto Sordi alla sua Fondazione: sarà un Museo

di Luigi Bruzzano

Sono passati quattordici anni dalla morte del grande “Albertone nazionale”, avvenuta all’età di 83 anni il 24 febbraio 2003. Adesso una recente notizia riaccende i riflettori sul grande mito del cinema: la Villa di Caracalla appartenuta all’attore verrà trasformata in un museo.

Si tratta dell’ultimo episodio legato all’annosa vicenda sull’eredità dell’attore, una controversia che dura da oltre un decennio e che vede contrapposti i parenti dell’attore scomparso e la fondazione che porta il suo nome. Una decisione quella del Tribunale di Roma di “affidare” la Villa, anche se temporaneamente, alla Fondazione, resasi necessaria dopo che il giudice civile Luigi D’alessandro, ha respinto il ricorso d’urgenza dei quaranta eredi, atto ad ottenere il sequestro giudiziario della casa.

Una storia giudiziaria dai contorni poco chiari, quella dell’eredità Sordi, che nel tempo ha visto opporsi verità soggettive, come quelle dei parenti che hanno impugnato il testamento di Aurelia Sordi, sostenendo l’incapacità di intendere di volere della “signorina”, chiedendo nell’ottobre 2015 al Tribunale di Roma la nomina di un custode che si occupasse della gestione dei beni ereditari e l’annullamento del testamento.

Una volontà espressa dall’avvocato Andrea Maria Azzaro, legale di Igor Righetti parente di Alberto Sordi, che tiene a precisare: “I parenti che hanno impugnato il testamento avevano chiesto nell’ottobre del 2015 al Tribunale di Roma la nomina di un custode che gestisse in modo corretto i beni ereditati oggetto della causa per l’annullamento del testamento”.

L’avvocato Felice D’Alfonso de Sordo che difende nel giudizio la Fondazione Alberto Sordi ha dichiarato: “Una decisione quella del Tribunale del 21.2.2017, dove si evince la volontà nell’affidare alla Fondazione i beni del decuis, definendo inammissibile il ricorso per sequestro per come sostenuto dagli eredi, precisando che l’annullamento non comporta l’immediata restituzione dei beni, e per ovvi motivi, si è reso necessario la nomina di un custode”.

Una pronuncia giudiziale affatto gradita ai parenti dell’attore scomparso, che attraverso il loro legale, il professore Andrea Maria Azzaro, esprimono il loro disappunto, su una vicenda, che probabilmente, sarà ancora lunga e chiacchierata.