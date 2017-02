La triste fuga da Roma, meravigliosa città eterna

di Luigi Bruzzano

Roma – È cominciato il “grande esodo” dalla Capitale, nel tempo divenuta “provincia dell’impero”. Scappano quasi tutti, stanchi del tram tram urbano, una Roma non più città dei sogni, o quella della “Dolce Vita” di felliniana memoria. Un decadimento incomprensibile di una città pretoriana scomparsa, cancellata non solo da un impoverimento urbanistico, ma soprattutto da una crisi economica che nell’ultimo periodo ha indebolito un tessuto sociale che ha visto cancellato ogni barlume di speranza futura.

Una Capitale che si è trasformata in un borgo marginale: una città dove ultimamente i romani stanno male. Da Roma và via Sky, chiude Almaviva, scappano quelli del progetto Torri, i dipendenti Mediaset pronti ad un eventuale trasloco, sembra che tutte le aziende vogliano allontanarsi dall’urbe, un comune denominatore sempre più oggettivo di decadentismo romano. I “Romani de Roma” vivono un disagio manifestato sopratutto dai giovani tra i 18 e i 29 anni, nel loro vocabolario la parola emigrare è sempre più presente.

Una politica impreparata, sorda, circondata da una “corte dei miracoli”, un declino non solo economico, ma sopratutto sociale. Vivere a Roma non è più un sogno, ma una rogna, che giorno dopo giorno si traduce in una insoddisfazione collettiva. Panem et circenses addio, nella stessa locuzione latina del poeta Giovenale, un affondo ad un sistema demagogico, che traslata nel tempo odierno, si tradurrebbe in un opinione comune. Una capitale vestita di nero, dedita ad un trasformismo pentastellare che nel tempo ha fatto diventare la Roma di “Tre metri sopra il cielo” un lontano ricordo.

Un “mea culpa” che oggi molti romani sono costretti ad invocare, nessuno poteva immaginare un “Mastro Titta” diverso da quello degli ideali comuni, un odierno “boia” populista, sempre pronto a combattere i grandi privilegi, i grandi sprechi, l’illegalità diffusa. Illo tempore la promessa sbandierata ai quattro venti la politica del fare, contrapposta alla politica attuale del non fare per non sbagliare, un’incapacità di una giunta sotto gli occhi di tutti, mentre la sindaca Raggi e la sua giunta gridano al complotto, e Grillo attacca i giornalisti di riportare all’opinione pubblica quanto emerge dalle inchieste in corso in maniera distorta definendoli «veri walking dead».

Scenari non chiari di una politica allo sbando, un Movimento 5 Stelle esasperato da malumori nel suo interno, tra maggioranza e opposizione esplodono le polemiche in Campidoglio, mentre la Raggi interroga Berdini. Un’ennesima dimissione che ha suscitato nuovi malumori.

La vice presidente del gruppo Pd alla Camera, Alessia Morani, twitta: «Era impreparata alle dimissioni e si riserva #lecomiche». Di «buffonata» parla anche il deputato Pd, Marco Miccoli: «La telenovela di infimo livello Raggi-Berdini: «mi dimetto ma te respingi le mie dimissioni», è una vera e propria buffonata, pensassero a governare, se sono capaci, e non a fare questo teatrino. Roma affonda e loro fanno i giochini».

Ironico il commento di Francesco Storace, leader della Destra, che riferendosi alla polizza della Sindaca ricevuta, a sua insaputa, da parte di Salvatore Romeo: «Berdini se ne va. Anzi no, la Raggi dice aspetta. Se vanno via entrambi, li assicuro». E c’è chi, in queste dinamiche di palazzo, ritrova manovre già viste: «Tra il Sindaco Raggi e l’assessore (ex?) Berdini – spiega Giovanni Zannola del Pd romano – stiamo assistendo ad un teatrino tipico della Prima Repubblica».

Un destino quello della Città Eterna imprevedibile, mentre tra i vicoli gli anziani seduti sui muretti raccontano i fasti di una Roma Imperiale, i vu cumprà magnificano la loro merce, i giovani seduti in sella ai loro scooter pensano: «da qui è meglio scappare».