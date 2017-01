La storia infinita di Taofilmfestival 2017. Ancora un rinvio

E’ una storia infinita quella di Taofilmfest 2017. Un excursus inspiegabile e inaccettabile. E, tanto per cambiare, vengono ignorati gli aspetti più importanti di questa vicenda: i tempi di organizzazione di un Festival – che la sua storia, di fasti e gloria, la comincia Messina – ormai assai brevi, specie se dovesse aggiudicarsi l’incarico uno dei nuovi partecipanti alla gara; e poi il nostro territorio, ancora una volta mortificato per cavilli burocratici (in questo caso inesistenti) e per la mancanza di determinazione che dovrebbe appartenere a chi viene incaricato di verificare l’attendibilità , la correttezza e l’osservanza dei regolamenti.

Dopo le manifestazioni d’interesse di ottobre e quello di novembre, la cui documentazione doveva essere presentata dai partecipanti entro le 12 del 16 dicembre, cui sarebbe seguita l’apertura delle offerte con le proposte dei vari aspiranti, fissata inizialmente per il 16 dicembre ma fu poi fatta slittare al 26 gennaio, ieri doveva sbrogliarsi questa spinosa matassa che sta molto a cuore ai messinesi che, ripercorrendo la storia della bella Messina di un tempo, si aspettavano una giusta conclusione. Ma accade l’imprevisto: la “Agnus dei” di Tiziana Rocca, società che per anni ha gestito l’importante manifestazione, ha presentato in ritardo la mail di posta elettronica certificata contenente la sua proposta, e la manifestazione d’interesse pone come termine ultimo un orario “pena l’esclusione”.

In altri casi, la commissione avrebbe dovuto prendere atto del requisito richiesto dal bando, escludere la candidatura della società ritardataria e valutare le proposte delle altre: Video Bank, Dea Film, France Odeon che avevano inviato regolarmente le mail via pec, entro la data e l’orario fissati dal Bando 2.0 . Tanto più che per concorrere alla manifestazione d’interesse relativa all’organizzazione del festival occorreva inviare ben tre proposte: una riguardante gli aspetti amministrativi della gestione, le altre due quelli tecnici ed economici. Invece, le tre mail dell’Agnus Dei sono arrivate circa una trentina di minuti dopo le 12. E poi il bando dice : “Il recapito dell’offerta rimane ad esclusivo rischio del partecipante, che gli operatori dovranno far pervenire entro le ore 12 le offerte e oltre detto termine non sarà ritenuta valida alcuna offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva di precedente”

La commissione, composta dal giornalista Franco Cicero, dal regista Ninni Bruschetta e dal dirigente dell’assessorato regionale allo spettacolo, Alessandro Rais (per conto della Regione) sulla scorta delle motivazioni al ritardo addotte dal legale della Agnus Dei, che ha prodotto un documento che dimostrava che le mail non erano pervenute perché rifiutate dal sistema, chiedeva l’ammissione della società alla selezione.

Alessandro Rais propone l’ammissione, Bruschetta e Cicero chiedono che la questione venga risolta per vie legali. Viene rinviato tutto al 7 febbraio in attesa del parere legale. Chi sarà a stabilire che le regole di un bando possono essere sorpassate da un errore tecnico?