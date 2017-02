La squadra del Messina in campo e… mi accorgo di non essere solo

di Eugenio Preta

Il calcio è un circuito virtuoso che, pur tra lazzi e goliardia richiama ai valori di tutto un popolo, alla sua identità culturale, all’appartenenza, all’orgoglio di questa appartenenza: Per noi alla Sicilia.

Il concetto di nazione, pare sia ormai definitivamente al tramonto, e il futuro sembra risiedere nell’istituzione di grandi insiemi e nella cancellazione delle piccole entità, con il solo scopo di costruire un pianeta senza frontiere. Ma basta che una squadra di calcio – il Messina nel caso mio – , entra in campo, i suoni, l’ inno, un canto, un goal segnato, ed esplode in ogni angolo dello stadio, e in qualsiasi altro angolo del mondo allegria, felicità, e migliaia di esseri vibrano all’unisono, al di là delle distanze.

Giallorosso, è il colore del cuore, e le schiere di tifosi che si ritrovano nelle sigle più disparate riportano nei canti e negli inni la voglia di rivincita, di riscatto sociale che parte dal calcio, da una vittoria sportiva, per manifestare la voglia di partecipare, di esserci anche come vincenti e non più come partenti e perdenti.

E dove la politica è riuscita ad allontanare le passioni, il calcio riesce a resuscitarle, a comunicare, a chiedere, a riscrivere il riscatto della gente.

E’ normalissima gente comune, quella che arriva allo stadio bardata nei colori della squadra del cuore, e li ritrovi a cantare, sorridere e saltare al ritmo della partita, abbandonando, per un attimo, le preoccupazioni del giorno dopo: adesso chiedono la vittoria, finalmente eroi, dopo una settimana di lavoro e di fatica, nelle scintille che la passione innesta.

Calcio e vittoria e diciamo Sicilia, rivincita contro i vecchi padroni di sempre, l’ignoranza, l’ignavia, il sonno del Gattopardo.

Vilipesa, offesa dal cemento, stravolta nelle strade, dimenticata da chi ne dovrebbe curare invece i bisogni, l’Isola, però, può trovare nello sport – io oggi dico nel calcio – la sua voglia e l’occasione per risorgere.

In un mondo dominato dai soldi e dalle squadre del Nord opulento, oggi arrivano anche squadre di un dio minore, escluse da anni dal calcio che conta. Sono installate al vertice delle classifiche dettando gioco e tempi, ma soprattutto sottraendo le tifoserie alle squadre del Nord (da sempre costituite dalle comunità emigrate, in gran parte meridionali) riportando in quegli stadi i colori delle terre del Sud.

La passione non ha risvolti esclusivamente isolani, ma si è estesa ai tanti conterranei della diaspora, cui il destino nel Nord lontano ha scritto le loro pagine di esistenza.

Accorrono laddove gioca la squadra delle origini, il Messina ad esempio, trascurando di seguire gli squadroni blasonati (sempre e comunque creati dai tifosi del Sud), come facevano una volta.

Il Nord diventa allora Sud, in condizione di parità, durante i novanta minuti. Ed è una festa. Almeno nei cori, nei colori, nella voglia di ritrovarsi attorno ad un progetto comune: la vittoria del cuore innanzitutto.

E il sistema fa di tutto per contrastare il predominio sportivo dell’Isola, del sud in genere, e ristabilire la sua primazia nordista .

Ci prova sul terreno di gioco, ma non ci riesce per la forza e la convinzione di squadre che giocano consapevoli di avere alle loro spalle il loro tredicesimo uomo: il loro pubblico, la loro gente, la voglia di rivalsa.

Riprova allora con i regolamenti che tenta di interpretare a suo piacimento.

Ma pur tra le polemiche, sconfessate poi dai risultati del campo, un dato emerge inconfutabile: La Sicilia sta trovando nello sport il suo riscatto, la rivincita agli stereotipi che hanno fatto la fortuna di antimafia, anti meridionali e politicanti del Nord. Nello sport la Sicilia può trovare il motivo fondante di uno spirito comune, indennitario e orgoglioso delle sue origini e della sua Storia, una sua rinascita.

E ce lo dimostrano i più passionali dei Siciliani, quelli che vivono all’estero e che si ritrovano , fieri di essere Siciliani, e ricoprono ormai le loro automobili con gli stemmi e le coccarde delle squadre del cuore, riscattando così nostalgia e malinconia e, soprattutto, quel male oscuro della nostalgia in un solo inno: FOZZA SICILIA