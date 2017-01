La spazzatura fa rumore e scatta l’allarme terrorismo

di Elena Inversetti

Milano – Un’avventura è soltanto una disavventura vista dal lato buono. Torna in mente questo aforisma dello scrittore inglese G. K. Chesterton guardando la gente che, martedì 3 gennaio, si riversa, correndo spaventata, fuori dal McDonald di Piazza Duomo a Milano, mentre le forze dell’ordine transennano la zona.

C’è chi piange, chi corre con la giacche in mano, chi chiama “Simone, Simone”, chi si ferma oltre le transenne curioso, chi, in tutti gli accenti possibili per una città multietnica come Milano, racconta la sua versione al primo reporter che passa di lì… Che poi la versione è sempre la stessa: poco prima delle 15.00 all’interno del locale si sono sentiti forti botti, come piccole esplosioni, e il panico è immediato. Scatta l’allarme bomba. L’Isis è qui!

Qualcuno chiama il 112 e presto il fatto diventa di cronaca. Bianca per fortuna, perché si è trattato di un falso allarme. A causare gli scoppi è stato uno dei compattatori di rifiuti del locale per via, sembrerebbe, di un rifiuto incastratosi negli ingranaggi. Completate le verifiche del caso, clienti e dipendenti sono tornati tranquillamente nel Mc. E l’Isis è stato dimenticato. Almeno per il momento. Con la sensazione di essere appesi a un filo, ormai contagiati dall’insicurezza globale, però non così tanto condizionati dal rinunciare a godere della quotidianità di una martedì come tanti.

Diretti alla metropolitana, torna dunque in mente un altro aforisma di G.K.C. a conclusione della (dis)avventura: L’uomo può capire tutto con l’aiuto di quello che non capisce.