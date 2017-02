La Sicilia all’Arena di Giletti: Crocetta va in onda, Ardizzone minaccia querela

di Eleonora Urzì Mondo

All’Arena di Giletti ormai è di casa: un salotto nel quale si trova bene a spararle grosse senza timore di smentita. E, dall’altra parte, al conduttore (che fa poco onore alla categoria del giornalismo), fa da spalla per buttar fango – di quello pop e qualunquista – sulla politica, anche quella a cui appartiene.

Rosario Crocetta ha trascorso la domenica pomeriggio in Rai, ad autoincensarsi senza un perché e senza che ve ne fosse ragione, andando totalmente fuori tema, durante una puntata del programma TV della prima rete, dedicato oggi ai vitalizi. E mentre Re Saro sciorina le sue doti da narciso puntando su meriti propri assolutamente immaginari e promesse che farebbero sorridere anche uno stolto, prestando il fianco ad un affondo niente male al Parlamento Siciliano, sbuffa davanti al televisore il Presidente dell’Ars che annuncia battaglia: Crocetta dimostra di avere lacune importanti sulla norma vigente nella sua Isola e Ardizzone lo mette subito in evidenza.

“Querelerò Giletti e la Rai per la notizia falsa sulla questione del contributo di solidarietà che è stato applicato in Sicilia come in tutte le altre regioni – fa sapere il centrista che afferma – è grave che il Presidente della Regione sconosca che il contributo di solidarietà è stato applicato in Sicilia come nelle altre Regioni. Si è prestato al gioco di chi intende massacrare la Sicilia”.

È grave sì! Giletti accusa subito il colpo e durante la diretta fa una rettifica dovuta, ma con fare piccato ribatte che se l’Onorevole accettasse l’invito a partecipare alla trasmissione potrebbe essere lui stesso a fornire le notizie corrette. Già, perché Giovanni Ardizzone avrebbe dovuto far parte del parterre di ospiti selezionati per la puntata di oggi.

Direte voi: “E allora perché c’era Crocetta – reduce dalla becera figuraccia con Pif e i fratelli Pellegrino – e non il parlamentare regionale in tv oggi?” Semplice: il presidente dell’assemblea ha posto una “semplice” condizione alla sua presenza nel salotto di Giletti: che insieme a lui vi fossero anche i suoi omologhi di Senato e Camera dei Deputati, Pietro Grasso e Laura Boldrini.

“Visto che l’obiettivo della trasmissione è quello di fare chiarezza su una materia comune al parlamento nazionale e a tutti i consigli regionali, gli interrogativi da me sollecitati andrebbero posti da Giletti ai diretti interessati, ovvero ai vertici di Senato, Camera e Regioni”.

Insomma se Giletti vuol parlare della situazione siciliana ed essere onorato della presenza del presidente del suo parlamento allora dovrà garantire anche la partecipazione di quegli altri due. Una pretesa assurda? Una provocazione fine a se stessa? O semplicemente un modo per prendere tempo da parte di chi, al di là di una nota, non si sente in grado di andare? Poco importa francamente perché il dato inequivocabile è che quando certa politica nostrana compare in televisione, come accaduto ancora in questa amara domenica, un pezzo della dignità della Sicilia viene buttato alle ortiche e, guardando e ascoltando le parole di chi dovrebbe tutelarci, rappresentarci, governarci, frenare la vergogna è sinceramente cosa complessa.

Da par suo Ardizzone ha sostenuto d’aver inviato alla redazione Rai tutta la documentazione che attesta il lavoro portato avanti in Sicilia circa la “riduzione dei costi del Parlamento e lo stop ai vitalizi per gli ex deputati condannati” e che, nonostante questo, non si sia ritenuto di completare con questi dati l’informazione resa. Caro presidente, lei intanto sguaini la spada e prepari gli argomenti, non sia mai che Grasso e Boldrini accettino (solo per il piacere di confrontarsi con lei ovviamente).