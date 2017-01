La rivoluzione dell’Auditel svela il monopolio di Google e Facebook

di Elena Inversetti

Dati auditel, ascolti tv, share… le metriche che rivelano quante persone seguono un programma è fondamentale per la sopravvivenza del programma stesso: più ascolti uguale più pubblicità. Con l’anno nuovo si prospetta una svolta: il consiglio d’amministrazione della società che rileva gli ascolti tv in Italia – Auditel – ha stabilito con un piano quinquennale di trasformare il proprio modello di misurazione da campionario a censuario, cioè reale. Dunque, un anno dopo il caso dei panel inquinati, il calcolo dello share non avverrà più su un campione di famiglie, bensì su tutti gli utenti, grazie alla tecnologia di tablet, smartphone e smart tv. In attesa di passare al modello reale nel 2018 – quando è prevista la quotazione in Borsa di Auditel – quello a campione è stato ampliato a 15.700 famiglie, il più vasto al mondo.

I pubblicitari esultano! Era ora, dicono. Infatti, se nel 2007, prima del digitale terrestre, i canali televisivi erano 10, oggi sono 185, mentre il numero complessivo di dispositivi che permettono la fruizione di programmi tv sono circa 130 milioni, di cui: 32 milioni gli apparecchi televisivi tradizionali; 7 milioni i televisori con decoder; 3 milioni le smart tv e circa 73 milioni pc, tablet e smartphone. Benvenuti nel mondo digitale! Era ora davvero!

Ma con il conflitto di interessi come la mettiamo? Se Auditel vuole configurarsi come un operatore super partes, sviluppando una logica commerciale e allargando sempre di più le fonti di ricavo, oltre che di misurazione degli ascolti in migrazione di massa verso Internet, quis custodiet ipsos custodes? (chi controlla i controllori?), come dicevano gli antichi Romani.

Google e Facebook, infatti, detengono insieme oltre il 60% della pubblicità online dei Paesi occidentali, ma soprattutto sono le uniche società che hanno la tecnologia per quantificare il traffico in rete (numero di like, tempi di permanenza, numero di utenti…). Un vero e proprio monopolio a livello internazionale, come ha evidenziato di recente il New York Times con un articolo di Jonathan Taplin, scrittore e produttore di video: Alphabet/Google ha un fatturato di 76 miliardi di dollari, una capitalizzazione di mercato di 550 miliardi, controlla l’83% delle ricerche sui cellulari (in Europa oltre il 90%) e il 63% dei sistemi operativi sui cellulari (in Europa oltre l’80). Inoltre secondo Morgan Stanley, nei primi tre mesi del 2016 Facebook e Google insieme controllavano l’85% della pubblicità online. Quindi la tanto decantata trasparenza va a farsi benedire. E pure la misurabilità sembra essere una chimera. Infatti Facebook l’agosto scorso ha dovuto ammettere di aver sovrastimato le metriche sui video, proprio l’ambito in cui al momento la pubblicità investe di più e a causa del quale c’è il maggior conflitto tra web e tv tradizionale. Inoltre sempre FB ha dovuto riconoscore di aver sbagliato le misurazioni sui like. D’altronde con 1,7 miliardi di utenti potrebbe risultare difficile gestire il proprio business di onnipotenza! Mentre funziona senza intoppi la schedatura di tutti noi utenti da parte del Grande Fratello globale. Quindi la domanda rimane: quis custodiet ipsos custodes? La risposta: provate a fare una ricerca approfondita su Google in merito a quanto evidenziato finora e trovere ben poco.