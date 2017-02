La produzione biologica del Gruppo Villari di Roccalumera sarà presente a Biofach 2017

Dopo il successo ottenuto alla fiera di Berlino in occasione di Fruit Logistica, il Gruppo Villari parteciperà dal 15 al 18 febbraio alla 28esima edizione di Biofach 2017 – Salone Leader Mondiale degli Alimenti Biologici, che si svolge a Norimberga. Sarà l’occasione per puntare i riflettori sulla produzione biologica della storica azienda siciliana che può vantare un marchio di limoni bio di alta qualità, denominato “E’ Bio”.

Attilio Villari, direttore commerciale del Gruppo Villari che ha sede a Roccalumera, ci parla di questa particolare produzione che registra un trend in costante crescita:

“Puntiamo sul biologico non solo perché è un mercato in continua espansione. Il biologico è il nostro futuro ed è una scelta di sostenibilità per la natura e per la salute dell’uomo. Infatti, questo metodo di produzione contempla solo l’impiego di sostanze naturali, escludendo l’utilizzo di sostanze di sintesi chimica, evitando anche l’eccessivo sfruttamento del terreno”.