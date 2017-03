La Procura indaga sui bilanci del Comune di Messina, amministrazione Accorinti

La Procura accende i riflettori sui bilanci del Comune di Messina. La magistratura ha disposto accertamenti a partire dal 2014 sulla gestione dei conti negli anni della sindacatura in corso di Renato Accorinti.

Il sostituto procuratore Antonio Carchietti, titolare del fascicolo, ha dato incarico a un consulente che si è recato al Comune per esaminare le prime carte. Si tratta di Gaetano Mosella, un ragioniere, che ha l’incarico di acquisire e verificare varia documentazione relativa ai bilanci comunali degli ultimi anni.

Al momento si tratta soltanto di accertamenti che sono stati avviati a seguito di alcune segnalazioni giunte in Procura da più parti. Gli uffici giudiziari già in passato si sono occupati dei bilanci comunali, ma per altre amministrazioni e per anni precedenti, tra il 2009 ed il 2011: l’indagine è già sfociata in un processo.