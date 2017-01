La compagnia messinese DAF al Festival de “I Teatri del Sacro”

Il teatro messinese arriva a Roma. Nell’ambito del Festival “I Teatri del Sacro”, al Teatro India, domenica 15 alle 14.40, andrà in scena un estratto dello spettacolo “L’affamatoio”, prodotto nell’ambito del progetto teatrale “Nostra Signora Libertà”.

Il progetto, promosso in collaborazione con l’Ufficio Migrantes dell’Arcidiocesi di Messina, la Caritas messinese e nazionale, è stato ideato e diretto da Angelo Campolo per la compagnia DAF.

“Nostra Signora Libertà” ha permesso di portare sul palco spettacoli dalla grande carica emotiva, sensibili al tema dell’incontro coi migranti, un pretesto per guardare a fondo nella natura umana.

Lo spirito della rassegna teatrale messinese si sposa perfettamente con quello del Festival “I Teatri del Sacro”, un appuntamento di successo che si rinnova ormai da quattro anni e che coinvolge sempre più realtà teatrali, amatoriali e professionali, provenienti da ogni parte d’Italia.

La partecipazione della compagnia messinese sarà l’occasione per riflettere sul teatro fuori dalla formalità della performance, inteso come un modo per parlare a tutti, perché il “palcoscenico” torni ad essere strumento di dialogo e scambio culturale tra la gente.