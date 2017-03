La “Birra dello Stretto” festeggia un milione di bottiglie vendute

di Anna Marullo di Condojanni

E’ una bella storia quella del Birrificio Messina che in questi giorni festeggia un milione di bottiglie vendute. E’ la storia di 15 birrai che hanno creduto in se stessi rilanciando sul mercato una birra che ha fatto la storia della città.

Dopo la chiusura degli stabilimenti della Birra Messina, gli ex-lavoratori dello storico marchio, sfidando tutte le logiche di mercato, si sono uniti in un consorzio per produrre una birra artigianale che potesse sostituire la birra esistente. Così nel 2016 con il nome Birra dello Stretto è ripartita la produzione.

Il birrificio Messina è il simbolo della rinascita di un territorio che non si vuole piegare alle fredde logiche di mercato. La storia di questi uomini è infatti antica, affonda le radici nella storia della città quando nel lontano 1923 venne fondata la “Birra Messina” dalla famiglia Lo Presti-Faranda. Dopo alterne vicissitudini tra cui anche la vendita del marchio alla Heineken, gli stabilimenti della Birra Messina furono chiusi nel 2011, lasciando disoccupati molti lavoratori. Così, usando il loro Tfr per costituire la società, i 15 maestri birrai di Messina, decisero di fondare il nuovo birrificio Messina, e oggi festeggiano con grande soddisfazione un milione di bottiglie vendute. L’obiettivo, è riacquisire le quote di mercato che un tempo fecero grande la Birra Messina.

“Siamo molto soddisfatti di essere arrivati ad un milione di bottiglie” – dice Mimmo Sorrenti, presidente del birrificio Messina – “anche se ancora c’è qualcuno che rema contro. Non tutti i negozianti infatti comprano la nostra birra perché la trovano troppo cara, ma i 20 cent in più sono da attribuire al prezzo del malto che è di prima qualità”.

Per festeggiare il risultato raggiunto i maestri birrai hanno deciso di creare una produzione limitata di 50.000 bottiglie di colore verde da distribuire in città. Una iniziativa per coinvolgere e ringraziare chi ha creduto nel loro lavoro e nelle potenzialità del territorio siciliano. Il merito va anche alla Regione Sicilia che ha sostenuto questi lavoratori, firmando un accordo per l’utilizzo di due capannoni nella zona Asi di Larderia a Messina, dove oggi si trova la nuova fabbrica.