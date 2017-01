L’80enne Berlusconi in corsa contro il tempo, segno di una Politica guasta e involuta

Il segno di una Politica guasta e involuta. A darlo, la corsa contro il tempo di Silvio Berlusconi per tornare a essere candidabile a una carica pubblica elettiva. Il leader di Forza Italia, come ricorda il Corriere.it di ieri, a seguito della condanna per frode fiscale a quattro anni che, grazie all’indulto, ha finito di scontare il 14 aprile 2015, oltre a essere un ex senatore decaduto è incandidabile fino al 2019. Questo a causa degli effetti della legge Severino. Effetti che la Corte europea di Strasburgo o la riabilitazione potrebbero annullare. La sua ridiscesa in campo è, tuttavia, il sintomo di un sistema incapace di rinnovarsi. La sua vicenda giudiziaria, la riprova che le dinamiche con cui il Paese è stato gestito da Tangentopoli a oggi non hanno a che vedere con i risultati ottenuti ma con le sentenze dei tribunali.

Parlare di corsa contro il tempo, nel caso di Berlusconi, è più che mai dovuto. A metà aprile del 2018, un mese dopo la scadenza naturale dell’attuale legislatura, decorreranno i tre anni necessari alla riabilitazione piena. L’ex presidente del Consiglio, tuttavia, confida che i giudici di Strasburgo, entro i prossimi sei mesi, possano neutralizzare la legge Severino per violazione dell’articolo 7 della Convenzione europea per i diritti dell’uomo, contestando all’Italia l’effetto retroattivo della norma. Principio, quello di irretroattività, che, a dire il vero, sarebbe contenuto anche nella Costituzione repubblicana.

Premettendo l’ennesima beffa per cui la legge che ha finora inchiodato Sua Emittenza è stata partorita dal governo di Mario Monti, colui che alla fine del 2011 gli è succeduto grazie a un complotto internazionale ormai ampiamente documentato, va ricordato che, a 80 anni suonati, confidare nel futuro è un lusso più che per chiunque altro. Eppure, questo è un Paese più che mai per “vecchi”. Lo è a causa di un sistema economico e previdenziale che, come denunciato recentemente da Tito Boeri, presidente dell’Inps, lascia fuori dal mondo del lavoro i giovani. Lo è perché gli ammortizzatori sociali familiari sono sempre più fondati sulle pensioni di ha avuto il privilegio, in passato, di maturare il diritto a beneficiarne. Lo è perché vecchia è la classe dirigente.

L’esempio più significativo lo ha dato il rinnovo del mandato a presidente della Repubblica a Giorgio Napolitano, nell’aprile 2013, quando aveva quasi 88 anni d’età. Una forzatura che lo stesso capo dello Stato ha sanato, dimettendosi nel gennaio 2015, ma che la dice lunga sui meccanismi che regolano lo Stivale.

Secondo i più affermati politologi, e in base agli esiti delle elezioni di quasi quattro anni fa, Berlusconi rappresenta la terza estremità di un sistema ormai tripolare composto da Forza Italia, Movimento 5 stelle e Partito democratico (elencati in ordine crescente di consensi). Un uomo di 80 anni che, stando la legge attuale, potrebbe tornare in politica a 83 e che, se le legislature future facessero per intero il proprio decorso, non si potrebbe ricandidare prima di averne compiuto 87, sarebbe in pratica uno degli aghi della bilancia del futuro degli italiani. Una follia, magari un paradosso temporale, in un ambito in cui la programmazione a breve e lungo termine dovrebbe essere la norma.

Certo, in una Penisola in cui non si fa altro che navigare a vista, al solo scopo di preservare interessi particolari e personalistici, le cose stanno diversamente. A determinare un andamento diametralmente inverso a ciò che il buon senso consiglierebbe è l’ulteriore aspetto di questa vicenda per il quale, a tenere Berlusconi lontano dal Parlamento, sono i giudici e non il popolo. Quello la cui sovranità sarebbe stata riaffermata con forza durante il referendum confermativo del 4 dicembre scorso.

Nel ventennio bipolarista, Berlusconi, al governo per circa nove anni, non ha mai potuto realmente esercitare le proprie prerogative di primo ministro. Costantemente condizionato dai processi a suo carico, oltre trenta tra quelli conclusi e quelli ancora in corso, si è ritrovato spesso a dovere concentrare altrove le proprie energie e risorse. Non riuscendo a condurre in porto iniziative che, sposate successivamente proprio da coloro che gliele contestavano, avrebbero potuto dare bel altra impronta alla sua attività politica. Dalla riforma dell’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, a quelle dell fisco, delle banche, della giustizia, la sua storia a palazzo Chigi è costellata da una serie di occasioni mancate che hanno impedito al Paese di andare in una direzione ben precisa. La stessa battaglia condotta in Europa contro l’austerità e lo strapotere della Germania è stata successivamente ripresa da Matteo Renzi e proseguita oggi da Paolo Gentiloni.

Eppure, fino a quando ha detenuto il potere esecutivo, tutto ciò che ha proposto o intrapreso è stato offuscato dalle ricadute mediatiche che i procedimenti a suo carico hanno generato. Un po’ quello che accade oggi ad altri leader, nazionali o locali che siano. Lo stesso Movimento 5 stelle, per tutelarsi, ha sentito il bisogno di approvare, con una maggioranza assolutamente bulgara (il 91%) un codice di comportamento cui ricorrere in presenza di indagini, processi e condanne ai danni dei propri esponenti presenti nelle istituzioni. Un codice che assicura la massima discrezionalità, proprio per impedire che il corso della giustizia intralci quello della pubblica amministrazione. O, comunque, della propria attività.

La qualità di un politico, prima di tutto, deve essere resa dai risultati concreti conseguiti sul campo. L’Italia è a crescita zero da circa 30 anni, Questo significa che il lavoro svolto dalla sua classe dirigente non è stato all’altezza e che occorre cambiare, Al pari di determinate regole per le quali la distinzione tra magistratura e politica è solo una finzione. Vuoi perché le carriere dei magistrati prendono forma nelle stanze dei partiti; vuoi perché nel Consiglio superiore della magistratura siedono, per volontà della Costituzione, esponenti incaricati dal Parlamento, i cosiddetti membri laici; vuoi perché i compensi dei magistrati sono intimamente legati a quelli di deputati e senatori; vuoi per le continue commistioni generate dalle scelte di campo di molti ex togati che (Antonio Ingroia docet) pretendono pure di continuare ad amministrare la giustizia.

E’ vero, come denunciato da autorevoli servitori dello Stato quali Antonio Di Matteo o Raffaele Cantone, e come confermano i dati sugli appalti pubblici, che in Italia costano il triplo che nel resto dell’Unione europea, i livelli di corruzione sono altissimi, come la collusione tra potere e mafie. Che i tribunali emettano allora sentenze esemplari, somministrando pene certe, piuttosto che sfiancare l’andamento della pubblica amministrazione con indagini capaci solo di paralizzarla senza quasi mai arrivare a capo di nulla. Il resto, deve farlo la società. Chiamata a esprimere finalmente una classe dirigente capace, animata dal valore di bene comune, di cosa pubblica, e che possibilmente sia in grado di programmare, pianificare, In una sola parola, di governare.