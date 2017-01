Kora: nasce a Messina la cultura sostenibile

Questa sera alle ore 18,00 verrà inaugurata a Messina una nuova realtà culturale, che si propone l’obiettivo di sostenere laboratori ed iniziative volte ad una “cultura diffusa e sostenibile”.

Il progetto che prende il nome di Kora nasce dall’idea di cinque trentenni che tornati in Sicilia, hanno deciso di mettere in campo le proprie conoscenze e professionalità per realizzare una realtà innovativa, uno spazio accogliente e polifunzionale in cui tutti, dai più piccoli agli adulti, possano sperimentare il piacere della conoscenza attraverso le arti e la creatività.

Ed infatti, questo intento è ben spiegato dal nome scelto, Kora, che in greco vuol dire contrada, il luogo del passaggio e dell’incontro, la terra di tutti, da definire e costruire insieme. Kora è la metafora della formazione continua, dell’identità sempre in viaggio verso di sé e della conoscenza interminabile, sempre integrabile con ulteriori competenze e abilità. Lo spazio sarà aperto tutti i giorni e metterà a disposizione degli associati WiFi, sala studio e lettura, biblioteca, cineforum tematico.

Tante le attività che verranno presentate stasera e promosse attraverso la pagina Facebook, canale ufficiale dell’Associazione: dal doposcuola collettivo e individuale al supporto per studenti universitari, dai corsi di inglese, informatica e italiano per stranieri ai servizi di traduzione linguistica e ai laboratori creativi. E ancora, iniziative per sostenere i giovani in cerca di lavoro, progetti per coinvolgere la terza età.

Tra le idee formative più interessanti, si propone la “Philosophy for Children & Community”: sessioni di filosofia pratica che mirano a far sperimentare a bambini, ragazzi e adulti la riflessione filosofica, dando la possibilità di prendere attivamente parte all’impresa comune della costruzione di una conoscenza condivisa.

L’altro laboratorio proposto – “Lettura e Scrittura Creativa” – è dedicato a bambini e ragazzi di età compresa dai 7 ai 13 anni ed è uno stimolante percorso tra le tecniche di interpretazione teatrale messe al servizio della parola. Tra i tanti possibili significati, Kora è anche metafora di una visione educativa che fa proprie le regole della ricerca, nella misura in cui riconosce nel viaggio e non nell’approdo la condizione irrinunciabile per lo sviluppo di un pensiero critico, creativo, autonomo e auto-correttivo.

Per giovani e adulti, oltre all’appuntamento bisettimanale con il cineforum tematico – il tema della rassegna di quest’anno, che avrà inizio il 29 Gennaio, è “IMMArGINARI”: un viaggio alla scoperta dell’umanità ai margini, della vita oltre lo scarto, della ricchezza nella differenza – si organizzeranno “Apericena Culturali” con gruppi di lettura su temi letterari, artistici, filosofici, mostre fotografiche e pittoriche, performance teatrali ed eventi musicali, nell’intento di coinvolgere artisti, associazioni, operatori sociali e culturali, con i quali fare rete e produrre cultura in modo sostenibile.

Per l’inaugurazione di oggi Sabato 14 Gennaio, alla quale parteciperanno anche altre associazioni e significative realtà del territorio, sarà presente con la propria inconfondibile musica la band messinese “La Stanza della Nonna”!

PROGRAMMA INAUGURAZIONE

19 e 20 – Performance di danza a cura di Noemi Fiorentino

19.30 – Compagnia delle Arti Visive “Gli Sgangherati”. A seguire aperitivo

20.30 – Musica live La Stanza della Nonna.

Per informazioni e proposte di collaborazione basterà inviare una mail a koraspaziocultura@gmail.com o telefonare ai numeri: 334.2258570 – 340.4184429.