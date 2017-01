“Kissinger”: un’App che simula un vero bacio

di Edoardo Erdrojette Donnamaria

A chi mancano le lettere d’amore e le cassette della posta anni ’90 (e sono generoso); A chi manca la carta stampata e il giornale da comprare all’edicola sotto casa; A chi manca il “Ciao” con accensione a pedali e 3 € di pienoni benzina… Mi dispiace per voi, ma sono qui per darvi un’ulteriore brutta notizia.

Sì perché da oggi, vi potreste ritrovare nella situazione in cui, anche un bacio al vostro partner in amore, sarà sostituito da qualcosa di meno vero, meno efficace e meno romantico.

Infatti, i ricercatori del laboratorio di Imagineering, presso la City University di Londra, hanno creato un nuovo gadget chiamato Kissinger, che riproduce un “vero” bacio, utilizzando dei sensori di pressione e simulatori, dedicato, secondo me, a chi soffre di carenze affettive.

Kissinger, è un’applicazione che funziona inserendo alla base del vostro telefono intelligente, uno strumento, che si presenta in una piccola piattaforma dalla consistenza simile a quella delle labbra umane, sulla quale facendo pressione con la bocca, la stessa, verrà riprodotta sullo speculare strumento inserito nello smartphone del vostro partner, così da simulare, il bacio virtuale più reale del mondo.

Sicuramente sono una persona pro-progresso, e sono anche figlio dell’era dei social e delle app da miliardi di download.

Ma una cosa è certa, il progresso pur essendo quasi sempre positivo, andrebbe regolamentato, per evitare, ad esempio, di vedere tavolate di bambini al ristorante col capo chino su un dispositivo che non fa altro che distruggere la creatività, simulare la condivisione (che in realtà è ben altra cosa), e rovinare le cellule celebrali non ancora ben sviluppate.

In quest’ottica, in una società dove il sesso è considerato per molti un’ossessione, l’applicazione per simulare i baci, mi porta a pensare che un giorno, un qualcuno non tanto sano di mente, al posto che poggiare la bocca sul nostro dispositivo mobile per simulare un bacio, potrebbe decidere di poggiarci qualcos’altro, per… simulare qualcos’altro. E a questo punto faccio fatica a immaginare, o identificare lo “specialista” che potrebbe occuparsi della “gestazione” di un telefono.