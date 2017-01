Italicum, la Consulta beffa il popolo sovrano. Com’è lontano il referendum…

E il popolo sovrano? Quello che aveva il sacrosanto diritto di scegliere direttamente i propri rappresentanti? Quello per il quale il 60% circa dei votanti, al referendum dello scorso 4 dicembre, ha fatto naufragare la riforma costituzionale perché non era ammissibile che i senatori fossero individuati con elezioni di secondo grado? Oggi, dopo la sentenza della Corte costituzionale che fa totalmente salva la legge elettorale 52/2015, meglio nota come Italicum, nella parte in cui nega ai cittadini il diritto di esprimere la propria preferenza rispetto ai capilista, nessuno ne parla più. La campagna anti renziana è andata a buon fine e il popolo sovrano non serve più come pretesto. Semmai deve continuare a servire nel senso reverenziale del termine.

Le brutture più eclatanti di questa vicenda sono due. La prima, appunto, la sottomissione di buona parte della nazione a logiche che perennemente la penalizzano. Per i partiti di opposizione è bastato andare a parlare alle pance delle persone per mettere l’allora premier, Matteo Renzi, nelle condizioni di doversi dimettere. E quel 60% circa di italiani che ha risposto all’appello ha agito talmente d’impulso da dimenticare che dietro il proprio malcontento ci sono responsabilità che risalgono anche a chi raccontava loro di volerne tutelare i diritti. E’ il caso della Lega nord e del suo segretario, Matteo Salvini; di Fratelli d’Italia e della sua leader, Giorgia Meloni; di Forza italia e del suo presidente, Silvio Berlusconi; della minoranza Pd, capeggiata dai vari Massimo D’Alema e Pier Luigi Bersani; della sinistra più radicale, con Sel e Nichi Vendola in testa. Tutte realtà e persone con esperienza consolidata di governo ai vari livelli. Artefici conclamate del precipizio al momento senza fondo in cui il Paese continua a sprofondare dal 1994, anno in cui si tennero le prime elezioni politiche post Tangentopoli. Quelle che inaugurarono l’era della Seconda Repubblica.

E il trend non sembra volere cambiare. Nessuno, una volta preso atto della decisione della Consulta, ha mosso la benché minima obiezione sull’assenza di voto di preferenza per i capilista. Chi rinuncerebbe, del resto, alla possibilità di piazzare in Parlamento se stesso o il proprio seguito di fiduciari senza dovere affrontare le incognite provenienti dall’urna elettorale? E la favola del popolo sovrano che doveva scegliere direttamente i propri rappresentanti? Buona per chi vota con la pancia, non certo con la testa e ancora meno con cognizione di causa, vista la dilagante disinformazione emersa in tutta la sua forza quando Sergio Mattarella ha dato l’incarico di formare il nuovo Governo a Paolo Gentiloni.

L’urgenza di tutte le forze politiche è, adesso, di tornare a votare. il resto non conta. Ed è proprio la sentenza di ieri a legittimarne la condotta. Tanto da fare passare in sordina un Beppe Grillo spoetizzante laddove afferma, come si legge su Repubblica.it, che “40% era il nostro obiettivo. Ora al voto subito, non faremo alleanze con nessuno”.

Quella del 40% è la soglia che il partito che si aggiudica le politiche, anche se non coalizzato con altri, deve raggiungere per ottenere il premio di maggioranza del 55% dei seggi della Camera. Certo, qualcuno si chiederà come mai le liste bloccate (in questo caso parzialmente) e il voto di maggioranza non siano stati riconfermati incostituzionali, considerato che questo era quanto si era sentenziato a proposito del Porcellum alla fine del 2013. In merito al primo aspetto, occorrerà attendere le motivazioni per capire cosa sia accaduto. Quanto al secondo, pare che i giudici della Consulta abbiano ritenuto che la soglia del 40% sia una sufficiente garanzia di rappresentatività democratica. Considerazione che, in un’epoca segnata dal forte astensionismo, appare tutt’altro che solida. Tanto più che i giudici cadono in contraddizione quando bocciano il ballottaggio, ritenendolo penalizzante, appunto, del principio di rappresentatività.

In seconda battuta, è impossibile non rimarcare come questo sia uno Stato in cui si fa di tutto per non progredire. La Corte costituzionale ha fatto salve, nell’Italicum, le candidature multiple, ovvero la possibilità di candidarsi in più collegi, ma ha negato la possibilità di optare per quello in cui risultare eletti, rispolverando il sorteggio. Istituto contenuto nella legge elettorale del 1957. Mancando, nella legge 52/2015, una regolamentazione idonea a eleggere gli inquilini di palazzo Madama, inoltre, si dovrà procedere separatamente per deputati e senatori. Esattamente come avvenne quando si tennero le prime politiche repubblicane, quelle immediatamente successive all’adozione della Costituzione. risalente al 1948. Rispolverando, tra l’altro, il tanto vituperato Porcellum, varato nel 2005.

L’alternativa proposta da Renzi è di tornare al 1993, epoca dell’approvazione del Mattarellum e della nascita della Seconda Repubblica. Solo, però, a condizione che ci sia un’ampia condivisione. Da parte dei partiti, ovviamente. Il popolo sovrano tornerà utile, semmai, in qualche altra occasione.