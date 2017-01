Italia tenuta in piedi dai pensionati, la vera crisi quando si estingueranno

L’economia e gli ammortizzatori sociali italiani basati sui pensionati. In base all’ultimo report dell’Istat, nel 2015 erano 16 milioni 200mila su una popolazione, stando all’ultimo censimento (risalente al 2011), di 60 milioni circa di persone. Le famiglie dove c’è almeno un componente che percepisce la pensione sono 12 milioni 400mila su 24 milioni 611mila. Per quasi i due terzi di queste (62,3%) i trasferimenti pensionistici rappresentano oltre il 75% del reddito familiare disponibile. Per il 26,5%, l’unica fonte di reddito. Numeri che danno da pensare soprattutto in prospettiva. Cosa accadrà quando l’ultima ondata di percettori di pensioni decenti si estinguerà. Chi farà girare l’economia e, soprattutto, chi garantirà il pane a tavola, scongiurando il pericolo di una rivoluzione?

Lo scenario che si spalanca all’orizzonte è stato reso, nell’aprile dello scorso anno, dal presidente dell’Inps, Tito Boeri, impegnato a chiedere alla politica flessibilità in uscita nel sistema pensionistico “in tempi stretti”, anche perché “c’è una penalizzazione molto forte dei giovani e dato il livello della disoccupazione giovanile c’è il rischio di avere intere generazioni perdute all’interno del nostro Paese”. Intere generazioni perdute significa chissà quante famiglie senza fonte alcuna di sostentamento. Con i precari o disoccupati di oggi messi nelle condizioni di non potere percepire, una volta divenuti anziani, niente altro che l’assegno sociale.

La coperta sta iniziando già a ridursi drasticamente. Nel 2015 i pensionati sono stati 80mila in meno rispetto al 2014 e 600mila in meno rispetto al 2008, anno di inizio della famigerata crisi economica. Il reddito pensionistico medio, al lordo, è stato di 17.323 euro (283 euro in più rispetto all’anno precedente). I redditi dei nuovi pensionati, inoltre, sono mediamente inferiori a quelli dei cessati (15.197 contro 16.015 euro) e ai redditi dei pensionati sopravviventi (17.411 euro).

Già oggi il reddito pensionistico netto medio dei residenti in Italia non è altissimo: 13.760 euro annui. Le ritenute fiscali incidono in media per il 18,6%. La stima del reddito netto medio delle famiglie con pensionati è di 28.410 euro, circa duemila euro inferiore a quello delle famiglie senza pensionati (pari a 30.460 euro).

Attenzione, però, a quest’ultimo dato. Nel 2014 il rischio di povertà tra le famiglie con pensionati è più basso rispetto alle altre (stima pari al 16,5% contro il 22,5%). “In molti casi – certifica l’Istat – il reddito pensionistico sembra dunque proteggere da situazioni di forte disagio economico. Il rischio è invece molto elevato tra i pensionati che vivono soli (23,4%) o insieme ai figli come monogenitore (16,3%) e ancor più nelle famiglie in cui il reddito del pensionato sostenta altri componenti adulti senza redditi da lavoro (29,7%)”.

Inevitabile domandarsi cosa accadrà in futuro, permanendo la situazione attuale di crescita zero, in assenza di quel reddito pensionistico che sembra proteggere da situazioni di forte disagio economico. Possibile scoppi una rivoluzione? Niente paura. I parlamentari si sono già assicurati contro eventuali e spiacevole conseguenze. E a pagare la polizza ci hanno pensato, come al solito, i cittadini.