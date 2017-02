Istituita la I Giornata delle Malattie Neuromuscolari

Le malattie neuromuscolari degenerative stanno diventando sempre più frequenti tra la popolazione italiana e contestualmente cresce sempre più l’impegno dei ricercatori e di centri specializzati per curare queste patologie.

Per accendere i riflettori sulla delicata tematica è stata istituita la I Giornata Malattie Neuromuscolari, calendarizzata al 4 marzo. L’evento è ormai alle porte e a parlare dell’iniziativa oggi a Uno Mattina, il programma di approfondimento in onda su Rai 1, ci ha pensato il professore messinese, Antonio Toscano, insieme ai colleghi Luca Padua e Angelo Schenone.

Messina, del resto, grazie al Centro Clinico Nemo Sud, è diventata un importantissimo punto di riferimento a livello nazionale nella lotta a queste rare patologie.

In realtà, come dicevamo prima, la diffusione delle malattie neuromuscolari degenerative come la SLA, l’Atrofia Muscolare Spinale (Messina è uno dei primi centri a somministrare il farmaco contro la SMA) e le distrofie muscolari è sensibilmente aumentata, si parla di 160 persone affette ogni 100.000 abitanti. Ciò significa che in Italia circa 96.000 persone lottano ogni giorno contro una malattia rara, neurodegenerativa, dati che fanno ben comprendere che si tratta di un fenomeno tutt’altro che isolato.

Il professore Toscano è ordinario di Neurologia presso il Policlinico “G. Martino”, responsabile del centro di riferimento regionale malattie rare neuromuscolari e past presidente dell’AIM – Associazione Italiana Miologia. Promotore ed organizzatore di questa importante giornata ha invitato pazienti e loro familiari, associazioni, medici ed operatori del settore a partecipare, il 4 marzo, ad uno degli eventi programmati in ben 14 città italiane. Tra queste, chiaramente, anche Messina.

In diretta TV il neurologo ha approfondito il tema rendendo chiara l’importanza di questa giornata dedicata ai malati neuromuscolari. Non solo per i pazienti, che spesso non sanno a chi rivolgersi e non conoscono il più delle volte l’esistenza di centri specializzati, ma anche per medici ed operatori del settore che avranno la possibilità di aggiornarsi e confrontarsi.

Alcune patologie neuromuscolari, se diagnosticate tempestivamente, possono consentire una terapia precoce che può ridurre, annullare i disturbi o in ogni modo rallentare la progressione della malattia. Diventa quindi di fondamentale importanza che vi sia un’informazione adeguata.

L’Italia ha una grande tradizione nella ricerca nel campo delle malattie neuromuscolari ed è sempre stato paese di riferimento per ciò che attiene gli avanzamenti scientifici ed assistenziali. Messina in particolare ha una scuola di Neurologia che da più di 40 anni colleziona successi, risultati scientifici di grande rilievo e forma professionisti che oggi lavorano non solo sul territorio siciliano ma in tutto il mondo. Del resto, proprio a Messina è stato aperto 4 anni fa il Centro Clinico NEMO che si occupa della presa in carico globale di persone affette da malattie neuromuscolari. Unico centro multidisciplinare dedicato a queste patologie in tutto il sud Italia.

A Messina l’appuntamento è il 4 marzo, a partire dalle ore 9.00, al Palazzo dei Congressi del Policlinico Universitario “G.Martino”. La Giornata Malattie Neuromuscolari è promossa e patrocinata da AIM – Associazione Italiana Miologia, Associazione Italiana Nervo periferico, Fondazione Telethon ed Alleanza Neuromuscolare.