Istat: l’Italia è una vecchia signora

Ieri l’Istituto italiano di Statistica ha diffuso i dati relativi all’invecchiamento della popolazione racchiusi nel consueto Annuario statistico.

I risultati non sono ottimistici, anche se il calo delle nascite e quello della speranza di vita erano notizie che si stava solo aspettando di confermare ufficialmente.

Ed infatti, secondo l’Istat, tra i cittadini sono sempre più numerosi gli anziani: al 31 dicembre 2015 ogni 100 giovani c’erano 161,4 over 65, rispetto ai 157,7 dell’anno precedente.

Tra le Regioni italiane, quella ad avere un maggior numero di persone con più di 65 anni è la Liguria (246,5 anziani ogni 100 giovani), e quella che invece registra l’indice più basso di invecchiamento è la Campania (117,3%).

Secondo gli analisti, già nel 2014 l’Italia, sulla media dei 28 Paesi membri dell’Unione europea, si era guadagnata il podio, essendo seconda solo alla Germania per indice di invecchiamento della popolazione.

Nel 2015 è drasticamente diminuito il numero delle nascite. Infatti si è passato da un quoziente di natalità di 8,3 nati per 1000 abitanti ad 8,0. I decessi sono aumentati, segno che all’invecchiamento non segue anche un aumento della speranza di vita.

Le morti sono state 647.571 (49.207 in più rispetto al 2014) e l’età media sulle aspettative di vita alla nascita è diminuita da 80,3 anni a 80,1 anni per i maschi e da 85,0 a 84,7 per le femmine.