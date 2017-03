Investire nell’arte: rischioso, ma promette guadagni da capogiro

Senso estetico e danaro: le due cose possono coniugarsi e far registrare guadagni importanti. In un’epoca in cui gli investimenti sono più che mai rischiosi, un’alternativa ai tipici canali della finanza potrebbero essere gli investimenti nell’arte, un settore che non conosce oblio e che anzi, sta vivendo una nuova primavera.

L’indice AMR Art 100 in poco più di un ventennio ha visto aumentare i suoi livelli di rendimento, attestandosi in media al 10% annuo, doppiando perfino il MSCI World, l’indice azionario globale che registra un media annua del 5,6%.

Niente male anche la volatilità: per gli investimenti nell’arte contemporanea, soprattutto per quanto riguarda le tele, la media annua può arrivare anche al 50%, mentre nella scultura al 7%, rappresentando sempre un canale di investimento più sicuro nei rendimenti.

Gli investimenti in opere d’arte non sono più ad appannaggio di collezionisti privati. Ora anche gli istituti bancari riconoscono il canale come una buona alternativa per i propri clienti, per questo motivo sono nati degli uffici specializzati che consigliano sia sugli acquisti che sui tempi e modi di disimpegno, rivendendo l’opera quando il suo valore di mercato è in aumento. Ma per chi si diletta ad investire autonomamente esistono anche siti specializzati come investimentidarte.eu, iiartaadvisory.com e arsvalue.com.

In Italia questo tipo di investimenti non è ancora molto diffuso, sia perché non permette una immediata liquidità sia perché l’atteggiamento degli italiani nei confronti dell’arte è diverso che in altri stati.

Infatti, mentre negli Stati Uniti comprare un’opera d’arte rappresenta un’operazione puramente redditizia, gli italiani, più sensibili al bello, si affezionano all’opera e una volta acquistata sono restii a cederla, anche se potrebbero guadagnare cifre importanti.