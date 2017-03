Inps: arrivano maxi incentivi per le assunzioni al Sud

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha previsto nuovi incentivi per favorire la lotta alla disoccupazione nelle regioni d’Italia più depresse dal punto di vista lavorativo, ovvero: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, e regioni considerate di “transizione” quali Abruzzo, Molise e Sardegna.

A darne comunicazione è l’Inps, che in una circolare informativa riprende il disposto del decreto direttoriale ministeriale n. 367/2016 e successive rettifiche, che introduce un nuovo incentivo a favore dei datori di lavoro che intendano modificare la posizione lavorativa di un dipendente o effettuare nuove assunzioni nell’arco del 2017.

L’incentivo coinvolgerà tutti quei lavoratori disoccupati che comunicheranno al centro per l’impiego, tramite il sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, la propria immediata disponibilità a prendere servizio e partecipare alle misure di politiche attive del lavoro concordate con lo stesso centro.

La circolare Inps chiarisce che l’incentivo ha valore per tutti i rapporti di lavoro nati a partire dal 1 gennaio al 31 dicembre 2017, fino ad esaurimento delle risorse economiche stanziate, che sono pari a 500 milioni di euro per le regioni in particolare stato di necessità e di 30 milioni per le regioni in transizione.

Le tipologie contrattuali ammesse all’incentivo sono numerose. Esso può essere richiesto per le assunzioni a scopo di somministrazione, quelle a tempo determinato di durata pari o superiore a sei mesi e per quelle a tempo indeterminato, per contratti di apprendistato.

L’incentivo, si traduce in sgravi sul pagamento dei contributi previdenziali entro un massimo di 8.060 euro l’anno per ogni lavoratore impiegato. La somma pattuita verrà resa fruibile in dodici quote mensili che decorreranno a partire dalla data di assunzione o di trasformazione del rapporto di lavoro.

Entro 15 giorni dalla pubblicazione della circolare Inps, sarà reso disponibile il modulo di istanza che dovrà essere inoltrato all’Istituto di Previdenza esclusivamente on line con modello “B.SUD” disponibile all’interno dell’applicazione “DiResCo – Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente”, sulla piattaforma dell’Inps.

Sempre allo stesso indirizzo, in considerazione del fatto che l’accesso all’incentivo si intende ad esaurimento delle risorse stanziate, ogni datore di lavoro potrà inoltrare una domanda preliminare di ammissione per verificare la presenza delle risorse residue.

Allo scopo dovranno essere indicati: il lavoratore assunto o da assumere; la regione e la provincia di esecuzione della prestazione lavorativa; l’importo della retribuzione mensile media prevista o effettiva; l’aliquota contributiva datoriale.