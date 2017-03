Ingroia sull’accusa di peculato: “Tutto infondato, si indaghi su fuga notizie”

“Sono stato convocato in procura a Palermo per dare spiegazioni e ho fatto presente ai magistrati il mio stupore perché la contestazione nei miei confronti si basa su una legge del 2006 abrogata nel 2008”.

Così commenta l’ex Pm della Procura di Palermo, Antonio Ingroia, indagato per peculato, in ordine al suo incarico di amministratore unico di Sicilia e-servizi, società informatica della Regione siciliana. Un bubbone scoppiato ieri, e sempre ieri Ingroia è stato interrogato dai suoi ex colleghi per circa 2 ore.

Per quanto riguarda in particolare il cosiddetto premio di indennità da risultato, l’ex magistrato afferma che si tratta di “un riconoscimento previsto dalla legge in caso di raggiungimento di determinati obiettivi e serve a integrare una indennità certamente non commisurata alle grandi responsabilità in capo all’amministratore di una società che gestisce svariate decine di milioni di euro ogni anno”.

Inoltre, puntualizza sul diritto all’indennità: “non me la sono certamente attribuita io, ma mi è stata riconosciuta dall’assemblea dei soci e segnatamente dalla Regione Sicilia”. Per quanto riguarda invece il capitolo relativo alle spese di viaggio da lui sostenute, ricorda che all’atto della sua nomina come amministratore unico era già residente a Roma da tempo e che la legge prevede, in caso di nomina di professionisti residenti fuori sede, il rimborso delle spese di viaggio, ossia trasporto, vitto e alloggio, “così come confermato da più pronunce della Corte dei Conti”. Spese tra l’altro “contenute – aggiunge Ingroia – come ho avuto modo di dimostrare alla procura, sulla base di un regolamento dei rimborsi spese che io per la prima volta ho introdotto a Sicilia e-servizi”.

Ingroia rivendica “con orgoglio” i risultati raggiunti alla guida di Sicilia e-Servizi, “avendo salvato nel 2013 la società dal baratro del fallimento e avendo così salvato sia i servizi informatici per i siciliani, che i posti di lavoro dei dipendenti. Rivendico con orgoglio anche di aver fatto risparmiare alla società svariate decine di milioni di euro, nel primo anno circa 19 mlioni di euro, e un’altra decina per ogni anno successivo. Sicilia e-Servizi spendeva tra i 30 e i 50 milioni di euro l’anno prima del mio arrivo, mentre oggi il budget è di 5,5 milioni di euro”.

Ingroia, infine, si dice certo che la Procura di Palermo “saprà agire con la stessa energia e saggezza dimostrata dalla procura di Roma dopo la fuga di notizie sull’inchiesta Consip, perché è stupefacente che la notizia sia stata data dalle agenzie di stampa solo pochi minuti dopo che io ho lasciato gli uffici della procura”.