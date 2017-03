Infrastrutture, convegno di Rete civica a Catania: “Dalla Sicilia riparte l’Italia”

“Dalla Sicilia riparte d’Italia”. Questo il titolo del convegno organizzato da Rete civica per le infrastrutture nel Mezzogiorno, in programma il prossimo sabato 11 marzo, alle 9,30, all’Hotel Excelsior di Catania.

“Infrastrutture: strumento di coesione, mobilità e sviluppo”, il sottotitolo di un evento destinato ad affrontare il tema del futuro, oltre che del presente: “Siamo convinti – dice Fernando Rizzo, presidente della Rete civica di Messina – che il futuro dei nostri giovani dipenda da due fattori: che la Sicilia smetta di far sentire la propria voce solo per lamentarsi e richiedere aiuti, senza avanzare proposte che si integrano in un progetto di sviluppo dell’intero Paese; che i Governi nazionali comprendano, una volta per tutte, che il Paese non ha speranze di ripresa senza il coinvolgimento del Meridione”.

Con questo convegno, prosegue ancora Rizzo, “la Rete vuole fare conoscere le sue proposte, pur prendendo atto con dispiacere della mancata partecipazione di tutti i rappresentanti del Governo nazionale invitati”.

Previsti, al contrario, gli interventi di Rosario Crocetta, governatore della Sicilia, di Giuseppe Spampinato, presidente della Rete civica etnea, dei docenti universitari Rocco Giordano e Francesca Moraci, dell’ingegnere Carlo De Vito.

In programma pure una tavola rotonda condotta da Giovanni Mollica, a sua volta esponente di Rete civica Messina. Con lui, Enzo Bianco, sindaco di Catania, Roberto Lagalla, componente del consiglio di amministrazione del Cnr, Nello Musumeci, presidente della commissione antimafia della Regione siciliana, Tania Paternò La via, presidente di Italia nostra Catania, Giovanni Pistorio, assessore regionale alle Infrastrutture e alla Mobilità, ed Enzo Siviero, rettore dell’università telematica eCampus.