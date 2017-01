Infrastrutture, cercasi lobby per il Sud. L’aeroporto del Mela insegna

Una lobby per le infrastrutture e lo sviluppo del Mezzogiorno. In un’epoca in cui i cosiddetti gruppi di pressione la fanno da padrone, potrebbe essere questa l’arma vincente della Sicilia e del sud Italia in generale. Un intergruppo parlamentare capace di andare oltre il colore politico, come già avviene in altri settori, per promuovere la realizzazione di opere che rilancino quella che, secondo Eurostat, è l’area più povera del Vecchio Continente. Un’esigenza avvertita oggi più che mai, anche alla luce di notizie di stampa che fanno chiaramente capire come lo Stato sia disposto a pagare pur di non risolvere i problemi a certe latitudini.

Emblematico, quanto pubblicato sul Corriere della Sera da Sergio Rizzo. Il coautore, con Gian Antonio Stella, del celebre libro La Casta, scrive della richiesta, da parte della Stretto di Messina Spa, di 325 milioni 750mila euro al ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, a titolo di risarcimento per la mancata realizzazione del Ponte. Istanza legittimata da una relazione della Corte dei conti, in base alla quale la società non sarebbe stata ancora liquidata sebbene l’iter, avviato nell’aprile 2013, avrebbe dovuto esaurirsi entro un anno. Una beffa per i contribuenti, tenuto conto di due aspetti. A battere cassa nei confronti dello Stato, come sottolinea Rizzo, è lo Stato stesso, essendo la Stretto di Messina partecipata esclusivamente da enti pubblici: Anas (81,85%), Ferrovie dello Stato (13%), Regioni Sicilia e Calabria (ognuna al 2,575%). Inoltre, aggiungendo alle pretese di cui sopra i 300 milioni già spesi per la stessa Stretto di Messina e le progettazioni, i 700 milioni chiesti dal general contractor, Eurolink, e i 90 rivendicati dal project management consulting, Parsons Transportation, a Roma si sarebbero rivelati disposti a spendere oltre un miliardo di euro di soldi degli italiani pur di non fare il Ponte sullo Stretto.

Eppure, l’utilità dell’infrastruttura è ormai assodata praticamente a tutti i livelli. Esiste, in attesa di essere discusso, un disegno di legge mirato a dichiarare il manufatto prioritario per l’interesse del Paese, a firma del ministro Angelino Alfano e dei parlamentari di Area popolare in quota al Nuovo centrodestra. Esiste la volontà politica di un governo – quello attuale ne è la naturale prosecuzione – che ha dato il proprio placet al piano industriale decennale da 94 miliardi delle Fs, che ne stanziano 8,3 per l’alta velocità/alta capacità Palermo – Catania – Messina e per il collegamento stabile tra la Sicilia e il continente.

Quindi perché non procedere? La risposta potrebbero essere proprio i gruppi di pressione. Quelli che, però, hanno interessi diversi dallo sviluppo del Meridione. Vale ricordare, in proposito, due interventi pubblicati praticamente un anno fa sul Quotidiano di Sicilia, a firma di Fernando Rizzo e Giovanni Mollica, esponenti di spicco (il primo ne è presidente) della Rete civica per le infrastrutture nel Mezzogiorno. Entrambi difendono la tesi secondo cui è di vitale importanza, per la Sicilia, la trasformazione dei principali scali in porti gateway e la costruzione del Ponte sullo Stretto. L’ingegnere Mollica interviene proprio sull’alta velocità/alta capacità Palermo – Catania – Messina, ricordando, non solo che la sua ultimazione non avverrebbe se non oltre il 2025, ma anche che una sua integrazione con il collegamento stabile sarebbe economicamente più sostenibile, oltre che propugnata dall’Ue nella lotta all’inquinamento ambientale. Infatti, in Sicilia, il 98% delle merci viaggia su gomma. Secondo la Commissione europea, almeno il 30% di esse, per gli spostamenti oltre i 300 chilometri di distanza, andrebbero trasferite su rotaia. Considerando che la ferrovia diventa economicamente sostenibile dai 500 chilometri di tratta in su, per promuovere il combinato gomma/ferro, ridurre i costi di trasporto e l’inquinamento, il Ponte e i porti gateway diventano strategici.

Lo conferma Rizzo, ricordando che la parte più ricca della Danimarca, Copenhagen inclusa, si trova in un’isola collegata con la terra ferma e la Svezia da ponti che vanno dai due ai 15 chilometri di lunghezza. Popolazione numericamente vicina alla Sicilia, quella danese, ma con un reddito pro capite di quasi 46mila euro, contro i 17mila dei siciliani. A favorirne il decollo, l’uscita dalla marginalità alla quale l’isola del Mediterraneo è relegata o si è auto relegata. Determinante, in questo senso, la “destinazione a porti di scambio (transhipment) dei suoi scali. Una scelta sancita dal piano strategico nazionale della portualità e della logistica, che danneggia l’intero Paese e soffoca la Sicilia”.

In questo contesto, non si può non ragionare riguardo all’aeroporto del Mela. Ora che la Panchavaktra Group di Nuova Delhi ha deciso di schiacciare il piede sull’acceleratore, tutte le istituzioni iniziano a manifestare un interesse in precedenza insospettabile. Si stanno mobilitando tutti: il governatore Rosario Crocetta, i sindaci del territorio (tranne quello metropolitano che non dimostra di avere un’idea in proposito), i deputati e i senatori locali. Al punto che la firma di un protocollo d’intesa è in programma tra meno di un mese e la stessa commissione Attività produttive dell’Assemblea regionale siciliana si è attivata per valutare il progetto.

Come mai tanta solerzia, dopo anni di assoluta indifferenza? Eppure, lo scalo è inserito nel piano triennale delle opere pubbliche della Provincia di Messina dal 2006, per una somma molto vicina ai 300 milioni che pare che gli imprenditori indiani vogliano stanziare. Come mai, in una regione così grande, fino a qualche settimana fa è stato così difficile reperire una simile somma? Forse, la verità è che il signor Mahesh Panchavaktra, il problema delle lobby dei trasporti e, soprattutto, delle mafie locali, nemmeno se lo pone. Non sono certamente questi i poteri ai quali deve rendere conto. Né gli interessano le logiche da sottosviluppo cui devono sottostare cinque milioni di siciliani affinché pochi di loro possano prosperare. Poiché sono lui e il suo gruppo a fare lobby.

E perché finalmente un gruppo di pressione trasversale possa presentarsi in Parlamento per fare, finalmente, valere gli interessi della Sicilia, potrebbe essere decisiva la decisione odierna della Corte costituzionale sull’Italicum. Il mantenimento, nella legge elettorale, delle liste bloccate costringerebbe i politici locali, per essere candidati ed eletti, a rispondere ancora una volta alle logiche delle segreterie di partito nazionali. Tornare al voto di preferenza, invece, li obbligherebbe a tenere conto delle istanze della base. Base, che, come il referendum del 4 dicembre insegna, non è più disposta a fare sconti a nessuno.