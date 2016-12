Inaugurata la A2 Salerno-Reggio Calabria, ma è un eterno work in progress

di Eleonora Urzì Mondo

La faccia tosta di inaugurare un’incompiuta per non far sfigurare Renzi.

Ci pensava già Mussolini, a suo tempo, a creare questo collegamento talmente importante per il Mezzogiorno d’Italia. Il Duce però la immaginò soltanto e servì attendere quasi trent’anni prima che quel pensiero divenisse concretezza. Ci pensò lo scudocrociato a dare il via ai lavori e, da allora, calendari alla mano, sono trascorsi 55 anni. Anni di rimpalli, di incidenti, di sperpero immane di denaro pubblico. Si parla di svariate migliaia di miliardi delle vecchie e care lire (oltre 7.000) cui, dall’avvento dell’euro si sono aggiunti altri milioni e milioni. Quel che in un Paese normale si realizza in tempi accettabili, in Italia necessita di oltre mezzo secolo.

Ma che ci vogliamo fare? Sono le regole del gioco: un intrigo di appalti, fondi che si perdono e ridimensionano nel passaggio da mani in mani e cantieri aperti e mai chiusi perché si sa, le mafie hanno bisogno del loro tempo per “mangiare” bene. Anche questa volta, al di là del giretto turistico realizzato in pullman per mostrare ai giornalisti quant’è bella e nuova la A2 (ex A3), mica si può davvero parlare di un lavoro terminato. Infatti, a prescindere dai proclami governativi, va detto che questo importantissimo tratto autostradale, non è completo per niente.

Pur di non far portare a casa l’ennesima figuraccia a Renzi – che intanto finge di fare la spesa alla Coop di Pontassieve, a beneficio dei paparazzi di Signorini, in attesa del momento in cui si riprenderà la campanella – si è dunque preferito mettere in scena una finzione di quelle toste: inaugurare un’incompiuta. Se Matteone ha detto “Entro il 22 dicembre”, entro il 22 dicembre qualche nastro andava pur tagliato.

E chi se ne frega se per il tratto finale dell’autostrada (10 km fino a Reggio) non è neanche stato ancora assegnato l’appalto a nessuna società, come denuncia “Linkiesta“. Sullo stesso sito nell’Anas appare chiaro come siano in programma aperture di ulteriori cantieri per altri 58 km, utili a realizzare opere di manutenzione. Opere che verranno eseguite in anni. Allora cos’è che è stato inaugurato in pieno giubilo prenatalizio? Semplicemente si è festeggiata la chiusura del cantiere che ha interessato i 20 km del terzo macrolotto della A2: un percorso evidentemente assai più corto (ben più della metà) di quello nel quale ancora andranno operati interventi massicci. Certo, non radicali come quelli appena conclusi, ma di certo non meno disagevoli per quanti percorreranno la Salerno-Reggio Calabria nel prossimo futuro.

Insomma, se qualcuno avesse mai avuto dubbi in merito, la realtà è che siamo in piena (e perpetua) campagna elettorale che in Italia, si sa, è una prassi tendenzialmente fondata sulla presa per i fondelli a danno dei cittadini, i quali, non di rado, si mostrano arguti tanto da meritare l’epiteto di “muccalapuni” (termine siciliano che tradotto in italiano è: creduloni).